Lidl déclare la guerre à Xiaomi : lance un scooter électrique avec 22 kilomètres d’autonomie

Lidl vient de présenter une trottinette électrique en aluminium dotée d’un écran LCD et de deux systèmes de freinage indépendants.

Ces derniers temps, la chaîne de supermarchés allemande Lidl a mis sur le marché différents appareils technologiques avec un excellent rapport qualité-prix, comme un haut-parleur bluetooth étanche qui coûte 10 euros ou son célèbre robot de cuisine qui peut être le vôtre gratuitement à seulement 199,99 euros. .

En ce sens, le dernier lancement technologique de Lidl est une déclaration de guerre à Xiaomi, puisque la firme allemande vient de présenter un scooter électrique doté de 22 kilomètres d’autonomie.

Voici le scooter électrique Lidl

Le nouveau scooter électrique de Lidl a des spécifications très similaires à celles du Xiaomi Mi Electric Scooter 3, car il dispose d’un écran LCD avec indicateurs de niveau de batterie et de vitesse et de deux pneus à chambre à air de 8,5 pouces « et pèse 13 kilos.

De plus, ce nouveau scooter Lidl a une puissance de 350 kW et atteint une vitesse maximale de 25 km/h, tout comme le scooter Xiaomi. La section dans laquelle le scooter Xiaomi surpasse celui de Lidl est en autonomie, puisque le Mi Electric Scooter 3 promet une autonomie de 30 kilomètres et le scooter Lidl la réduit à 22 kilomètres. Quant à sa batterie, elle est interchangeable et se recharge complètement en 5 heures.

Une autre des caractéristiques les plus remarquables de ce scooter est son double système de freinage composé d’un frein avant électrique qui s’active avec le pouce et d’un frein à disque arrière qui s’active avec un levier manuel.

Disponibilité et prix du nouveau scooter électrique Lidl

Ce nouveau scooter électrique de Lidl est désormais disponible à l’achat via la boutique officielle de la chaîne de supermarchés au prix de 379,99 euros, soit 20 euros de moins que le coût du Xiaomi Mi Electric Scooter 3

