Le jeu mobile officiel du Seigneur des Anneaux est une réalité et viendra d’EA

EA a annoncé une collaboration avec Middle-earth Enterprises, pour travailler sur le développement d’un nouveau jeu mobile gratuit basé sur les travaux de JRR Tolkien.

Le jeu, intitulé Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, sera un jeu de rôle à collectionner inspiré de l’univers du Seigneur des Anneaux. Son arrivée est prévue, si tout va bien, pour l’été prochain.

Les deux sociétés déclarent avoir l’intention de créer un jeu qui propose une narration immersive, avec des combats au tour par tour, des systèmes de collecte en profondeur et une large liste de personnages de l’univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit.

Comme ils l’ont expliqué, le jeu permettra aux utilisateurs de s’affronter à travers le vaste monde tout en racontant des histoires du monde conçu par Tolkien.

« Nous sommes incroyablement ravis de nous associer à The Saul Zaentz Company et Middle-earth Enterprises sur la prochaine génération de RPG mobiles. L’équipe regorge de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et chaque jour, ils apportent leur immense passion et talent. pour offrir une expérience authentique aux joueurs. La combinaison de graphismes haute fidélité, d’animations cinématographiques et d’art stylisé plonge les joueurs dans le fantasme de la Terre du Milieu, où ils affronteront leurs personnages préférés.