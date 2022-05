Les 4 nouveautés Android qui pourraient être présentées lors de la Google I/O 2022

Google promet d’excellentes nouvelles sur Android : messagerie, connexion entre les appareils et plus de surprises que l’entreprise prépare pour Google I/O 2022.

Google I/O 2022 est sur le point d’ouvrir ses portes. L’événement Google le plus important de l’année commence le 11 mai, et Google se prépare déjà à montrer au monde les principales nouveautés qui arriveront sur ses principales plateformes et services au cours des prochains mois.

Une année de plus, Android sera la plate-forme principale pour une grande partie de la conférence principale I/O 2022, qui aura lieu mercredi à partir de 19h00, heure espagnole. En fait, Google a déjà révélé ce qui pourrait être certaines des nouvelles les plus importantes qui atterriront dans le système d’exploitation après son annonce lors de l’événement.

Améliorations de la sécurité, messagerie et autres actualités Android qui arriveront sur Google I/O

A travers un tweeter sur son compte officiell’équipe Android a partagé une enquête dans laquelle les utilisateurs sont invités à donner leur avis sur les nouveautés qu’ils attendent le plus du système d’exploitation lors de Google I/O 2022.

Plus précisément, il y a quatre nouveautés différentes :

mises à jour de sécurité

mises à jour de messagerie

Mises à jour en connexion entre appareils

nouvelles associations

Si nous nous en tenons aux réponses des abonnés, les nouvelles concernant la connexion entre les appareils sont l’option la plus votée. En ce sens, il convient de mentionner qu’il n’y a pas si longtemps, Google nous avait déjà montré certaines de ses idées pour permettre à différents appareils de mieux fonctionner ensemble, y compris quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que l’arrivée de la fonction de partage à proximité. Ordinateurs Windows.

Pour l’instant, Google n’a pas commenté l’actualité précise qui sera annoncée lors de la Google I/O 2022. Heureusement, il vous suffira d’attendre encore un peu avant de pouvoir assister à la conférence, où seront annoncées toutes les nouveautés qui changent. vont arriver sur le système d’exploitation au cours des prochains mois, ainsi que les nouvelles qui débarqueront avec la mise à jour vers Android 13 disponible à la fin de l’été.

