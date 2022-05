Le chargeur universel n’est qu’un début : l’UE veut également que les téléphones portables aient des batteries amovibles

L’Union européenne souhaite que les téléphones portables aient des batteries amovibles au plus tôt : d’ici 2024, les fabricants doivent adopter cette mesure.

Les smartphones à batteries amovibles semblaient en voie d’extinction. En effet, en 2021, moins d’une dizaine d’appareils à batterie amovible ont été lancés sur le marché, et seuls quelques-uns d’entre eux ont été créés par des firmes renommées.

Mais l’Union européenne semble avoir d’autres plans pour l’industrie. Comme indiqué dans El País, le Parlement européen s’est fixé pour objectif que, d’ici 2024, les appareils électroniques tels que les smartphones ou les scooters et vélos électriques disposent de batteries facilement remplaçables. Une mesure qui s’ajoute à la mise en place de l’USB-C en tant que chargeur unique, déjà approuvée par le Parlement européen, à défaut d’étudier sa mise en œuvre avec les différents gouvernements de l’UE.

D’ici 2024, les batteries des smartphones devraient être facilement remplaçables…

Le projet législatif a été approuvé en mars par le Parlement européen. Dans celui-ci, la nouvelle réglementation sur les piles et les batteries a été définie, qui envisageait des réglementations depuis le processus de conception jusqu’aux méthodes de recyclage une fois qu’elles avaient atteint la fin de leur durée de vie utile.

Ce projet vise également l’objectif de doter les smartphones et les moyens de transport légers de batteries facilement remplaçables, qui peuvent être échangées par les utilisateurs en toute sécurité et sans endommager les appareils.

L’initiative, lancée il y a deux ans, établit également que les fabricants doivent offrir aux consommateurs la documentation nécessaire pour procéder au retrait et au remplacement des batteries.

Mais les fabricants ne sont pas d’accord

Avant la proposition du Parlement européen, plusieurs constructeurs ont déjà montré qu’ils n’étaient pas tout à fait d’accord avec la mesure. Ils allèguent que l’utilisation de batteries scellées au châssis des appareils est l’un des moyens les plus efficaces pour rendre l’équipement de plus en plus mince et hermétique, ce dernier étant un aspect essentiel des mobiles modernes qui offrent un certain type de résistance à l’eau. .

Le retour aux batteries amovibles dans les téléphones portables va également à l’encontre des objectifs des constructeurs qui, à quelques exceptions près, ont tendance à surestimer le coût de réparation des appareils, afin d’encourager l’achat de nouveaux produits au lieu de réparer ceux qui existent déjà .

Bien que le projet législatif ait été approuvé à la mi-mars, il est toujours soumis à l’approbation du Conseil de l’Union européenne. Si la majorité est atteinte, la mise en œuvre des mesures devrait être achevée dès 2024.

