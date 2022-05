Les 6 meilleurs packs d’stickers animés pour WhatsApp

Si vous en avez déjà assez des stickers WhatsApp classiques, il est peut-être temps d’entrer dans le monde des stickers animés.

Depuis 2018, WhatsApp propose un support pour les stickers mobiles, qui peuvent être utilisés pour exprimer visuellement des émotions, de manière plus dynamique qu’avec des stickers classiques.

Cependant, il n’est pas facile de trouver les meilleurs stickers animés pour WhatsApp. Par conséquent, nous allons vous aider à choisir les meilleures options que vous pouvez télécharger sur votre mobile

Stickers animés pour WhatsApp – WAStickerApps

Avec plus de cinq millions de téléchargements, il s’agit de l’application d’stickers animés la plus populaire pour WhatsApp sur Google Play. Il contient plus d’un demi-million d’stickers animés différents, organisés par catégories et avec la possibilité de télécharger chaque package individuellement pour l’ajouter facilement à WhatsApp.

WASticker en mouvement

WASticker in Motion prétend être l’application avec le plus grand nombre d’stickers animés que l’on peut trouver sur Google Play. Il vous permet de sélectionner et de télécharger les packs d’stickers que vous aimez le plus pour les enregistrer dans WhatsApp.

Il propose différentes catégories d’stickers, y compris les mèmes, les films, les jeux vidéo, l’amour et plus encore. Une fonction intéressante de cette application est la possibilité de convertir les stickers Telegram en stickers WhatsApp animés, de manière simple et sans avoir besoin d’installer d’autres applications.

Stickers animés – WAStickerApps

Une autre application simple et facile à utiliser avec de nombreux stickers mobiles. Ils sont organisés en différentes catégories, afin que vous puissiez facilement trouver les stickers que vous recherchez à tout moment.

Stickers animés

Les stickers animés contiennent un grand nombre d’stickers. Il vous suffit d’ouvrir l’application, de choisir le « pack » que vous souhaitez télécharger et d’appuyer sur le bouton « Ajouter à WhatsApp ». Une fois le téléchargement terminé, tous les nouveaux stickers seront disponibles dans le menu des stickers, prêts à être envoyés à vos contacts.

Stickers animés de danse

Parfois, une danse peut être la meilleure réaction à un message. Dans ce pack d’stickers, vous trouverez des dizaines d’stickers de danse dans différents « packs », que vous pourrez facilement télécharger et ajouter à votre WhatsApp.

Mémetflix

Malgré son nom, cette application n’a rien à voir avec un certain service de streaming de films et de séries. Memetflix est une application d’stickers animés pour WhatsApp qui vous propose des centaines d’stickers organisés en différentes catégories.

L’un des grands avantages de cette application par rapport à d’autres alternatives est qu’elle contient un moteur de recherche intégré, ce qui facilite la recherche des stickers que vous recherchez.

