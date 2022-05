Le Sony WH-1000XM5 a déjà une date de présentation officielle

Le Sony WH-1000XM5 sera officiellement lancé le 12 mai à 18h00, heure espagnole, au prix de 399 $.

L’année dernière, nous avons eu l’occasion d’analyser les écouteurs de la famille XM4 de Sony, à la fois bandeau et True Wireless, des écouteurs qui nous ont laissé une très bonne impression grâce, surtout, à leur excellente qualité sonore et à leur suppression du bruit tout simplement géniale.

Et bien voilà que la firme basée à Minato finalise le lancement de sa nouvelle génération d’écouteurs haut de gamme, des Sony WH-1000XM5 dont nous vous avons déjà parlé, récemment, tant de son design que de ses caractéristiques et qui, comme on peut le lire dans le Phone Arena medium, ils ont déjà une date de présentation officielle.

Le Sony WH-1000XM5 sera présenté en société d’ici trois jours

Après que le leaker bien connu Jon Prosser ait révélé, il y a quelques jours, la probable date de présentation des nouveaux écouteurs premium de Sony, voilà que le compte officiel de la firme japonaise au Royaume-Uni vient de publier un tweet confirmant ladite fuite, depuis, dans celui-ci, que nous vous laissons sous ces lignes, il annonce un événement pour le 12 mai prochain à 18h00, heure espagnole dans lequel ils verront la lumière, presque certainement, le Sony WH -1000XM5.

Votre monde commence ici. Rejoignez-nous pour des nouvelles passionnantes le 12 mai à 17h00 BST : https://t.co/HCF6m4tszS pic.twitter.com/k1RK3w77tN – Sony UK (@SonyUK) 5 mai 2022

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Sony WH-1000XM5 aura un design renouvelé par rapport au WH-1000XM4, avec une autonomie de 30 heures et sera compatible avec les deux assistants virtuels les plus populaires, Google Assistant et Alexa, ainsi comme la technologie de son surround 360 Reality Audio.

Concernant le prix probable du Sony WH-1000XM5, Prosser affirme que les nouveaux écouteurs premium de la marque japonaise arriveront sur le marché avec un prix de 399 dollars, 50 euros de plus que ce que coûtaient leurs prédécesseurs.

Mais ce sont les seuls écouteurs que Sony présentera ce mois-ci, puisque ses nouveaux écouteurs True Wireless, les LinkBuds S, devraient être officiellement lancés quelques jours seulement après le WH-1000XM5, plus précisément le 18 mai.

