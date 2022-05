WhatsApp vous permettra enfin d’utiliser le même compte sur deux téléphones en même temps

À la fin! WhatsApp teste déjà la fonctionnalité « appareil compagnon », qui vous permettra d’utiliser le même compte sur deux smartphones.

Près d’un an s’est écoulé depuis que WhatsApp a introduit le mode multi-appareils, offrant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser le même compte sur leur mobile et leur ordinateur, sans avoir besoin de toujours garder leur smartphone connecté à Internet.

La fonction a été bien accueillie par la plupart des personnes qui utilisent l’application, mais au cours de cette année de vie, elle a également été critiquée pour ses limites, puisqu’il n’est pas possible d’utiliser le mode multi-appareils pour utiliser le même compte WhatsApp sur deux mobiles à la fois. en même temps.

Heureusement, il semble que l’entreprise ait écouté les commentaires des utilisateurs, et très bientôt, cette limitation va disparaître : WhatsApp teste déjà pour permettre d’utiliser le même compte sur deux smartphones en même temps.

Le même compte WhatsApp sur deux mobiles ou sur votre tablette : ce sera possible très bientôt

Jusqu’à présent, afin de dupliquer un compte WhatsApp pour l’utiliser sur deux mobiles, il fallait recourir à WhatsApp Web ou à l’utilisation d’applications tierces -pas toujours sûres-.

Mais comme ils ont pu le confirmer auprès de WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android « cache » déjà la possibilité d’associer un smartphone complémentaire pour y associer le même compte WhatsApp. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée, la fonctionnalité permettra à un appareil d’être enregistré en tant que « compagnon ».

Le processus pour associer le même compte à un appareil secondaire sera similaire à la configuration initiale de WhatsApp que nous verrions lors de la saisie de notre compte sur un nouvel appareil. Cependant, si WhatsApp détecte que le compte est déjà associé à un autre appareil, l’option sera donnée de garder l’ancien appareil associé et d’utiliser le même compte sur les deux, ou de supprimer le compte de l’ancien téléphone.

A noter que cette même fonction peut également être utilisée pour associer un compte WhatsApp à une tablette.

Pour l’instant, on ne sait pas quand WhatsApp doit activer cette nouvelle fonctionnalité pour tout le monde, mais cela ne devrait pas tarder à venir. De plus, d’autres nouveautés importantes sont attendues, comme la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go et des groupes jusqu’à 512 membres.

Pour vous assurer d’avoir les dernières nouvelles de WhatsApp, vous devez vous assurer que la dernière version de WhatsApp est installée sur votre appareil.

