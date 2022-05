Si cet été vous allez voyager dans un pays étranger, vous avez besoin de ce widget sur votre mobile

Après des années de négligence, les widgets de Google pour ses applications Android semblent vouloir s’améliorer avec Google Translate comme protagoniste principal… S’il n’avait jamais été aussi utile !

Il est curieux que les applications Google pour iOS disposaient de meilleurs widgets qu’Android, et malgré le fait que le système d’exploitation mobile de Google avait toujours eu la possibilité de personnaliser les bureaux de nos smartphones à l’aide de widgets, ceux-ci avaient été abandonnés pendant des années à son sort et pratiquement sans des nouveautés supplémentaires qui amélioreraient son expérience.

L’arrivée de Material You sur Android a été un tournant pour Google, qui veut enfin homogénéiser l’expérience de ses applis en mettant à jour ses lignes graphiques et ses palettes de couleurs, en plus de ce mouvement supplémentaire que nous attendions tous et qui inclut enfin le renouvellement de la widgets de vos services les plus importants avec un nouveau look et plus de fonctionnalités.

C’est le cas de Google Translate qui, comme nous l’ont dit nos confrères de xda-developers, nous présente désormais de nouveaux widgets plus utiles, intuitifs et interactifs pour en tirer le meilleur parti, notamment en voyage, et dont maintenant Nous vous disons toutes les nouvelles… Voulez-vous nous rejoindre?

Seguramente el Traductor de Google sea con Maps uno de los servicios más utilizados a nivel global, convertido casi en un estándar de facto que sin embargo se había quedado sin novedades para unos widgets que sí se actualizaron en Gmail, YouTube Music o el propi Maps, entre autres.

Désormais, en plus du widget de base qui offrait un accès direct à la traduction dans les différents modes texte, caméra, conversation ou écriture, un nouveau widget d’action rapide de traduction beaucoup plus utile et fonctionnel sera également ajouté, ce qui nous permettra d’accéder directement et du même élément à tous les types de traduction pris en charge par Google Translate.

Les nouveaux widgets de Google Translate sont non seulement plus attrayants et modernes, s’adaptant aux nouvelles palettes de couleurs automatiques, mais combinent également plus de fonctionnalités dans le même élément avec la promesse de plus d’options dans un avenir proche.

Además, en la fila superior nos mostrará la combinación de idiomas configurada en la app, con accesos directos también al portapapeles y una funcionalidad que utiliza la IA para cambiar dinámicamente los accesos directos a medida que cambia el tamaño del widget, y según los más utilizados pour nous.

Évidemment, ces widgets sont désormais compatibles avec des thèmes dynamiques et des palettes de couleurs qui s’ajustent automatiquement à la couleur dominante du fond d’écran, nous promettant également de Mountain View que très bientôt il y aura un autre widget de voyage très utile avec des « traductions enregistrées » que nous pouvons utiliser dans le texte rapidement ou même appuyer pour que le terminal lise la traduction, si nous sommes dans un autre pays avec une personne parlant une autre langue et que nous ne pouvons pas nous comprendre.

Ici, nous vous avons laissé quelques captures d’écran publiées montrant les nouveaux widgets pour Google Translate, afin que vous puissiez voir à quoi ils ressembleraient sur vos ordinateurs de bureau.

Pour l’instant et comme toujours chez Google, la distribution de ces nouvelles est échelonnée pour tous les téléphones mobiles avec Android 12 et Google Translate dans les versions supérieures à 6.35, donc si vous ne l’avez toujours pas disponible, soyez patient, car il arrivera très bientôt à temps pour vos vacances d’été.

