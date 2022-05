C’est la meilleure application pour écouter des livres audio gratuits sur votre Android

Avec Smart Audiobook Player, vous pourrez écouter vos livres audio préférés directement sur votre mobile sans payer un centime.

Depuis quelques années, la façon dont on écoute la radio ou lit des livres évolue, puisque désormais on peut écouter des programmes radio à tout moment grâce aux podcasts et aussi profiter d’un bon livre tout en faisant du sport ou en faisant ses devoirs. la maison grâce aux livres audio.

Si vous vous considérez comme un vrai amateur de livres audio, mais que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas payer un abonnement mensuel sur des plateformes comme Audible ou Storytel, vous avez de la chance car, à cette occasion, nous sommes là pour vous présenter la meilleure application pour écouter pour des livres audio gratuits sur votre Android.

Smart Audiobook Player est l’application dont vous avez besoin pour écouter des livres audio sur votre Android

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour lire de la musique ou des podcasts, mais il n’y a pas beaucoup d’applications axées sur la lecture de livres audio, car la grande majorité appartient à un type de plate-forme de paiement.

Pour cette raison, nous avons décidé de tester toutes les applications de lecteur de livres audio gratuites sur le Play Store pour savoir laquelle est la meilleure, et le gagnant par un glissement de terrain a été Smart AudioBook Player.

L’une des caractéristiques qui font de Smart Audiobook Player la meilleure application pour écouter des livres audio sur votre mobile Android est sa simplicité d’utilisation, car pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Smart AudioBook Player sur votre Android

Lisez attentivement le texte qui apparaît ci-dessous et cliquez sur Accepter

Autorisez l’application à accéder à votre espace de stockage en cliquant sur l’option Autoriser

Sélectionnez le dossier dans lequel vous avez enregistré vos livres audio

Une fois cela fait, tous les livres audio que vous avez enregistrés dans le dossier choisi apparaîtront sur l’écran principal de cette application, qui est divisé en quatre onglets :

tous les livres audio

Nouveau

Lis

Pas lu

De plus, dans la partie supérieure droite de cet écran, vous trouverez trois boutons vraiment utiles : un pour modifier la façon dont les livres audio apparaissent, un autre pour mettre à jour votre bibliothèque de livres audio et un troisième pour accéder aux options, aux statistiques et à la page des livres audio .

Pour que les livres audio apparaissent correctement dans votre bibliothèque, les développeurs de l’application eux-mêmes recommandent de créer un dossier avec chaque livre, à la fois la première fois que vous ouvrez l’application et lorsque votre collection de livres audio est mise à jour, car, sinon Si vous faire, vous ne verrez probablement que le premier livre audio que vous avez ajouté.

Pour commencer à écouter un livre audio, cliquez simplement sur son nom et dans le lecteur audio qui s’ouvrira, cliquez sur le bouton de lecture. En plus de ce bouton, le lecteur audio intégré complet de cette application dispose également d’autres boutons qui vous permettront d’avancer ou de reculer de 10 secondes ou d’une minute et de passer au livre audio précédent ou suivant.

Mais pas seulement, car en haut de ce lecteur audio vous trouverez également une série d’icônes qui vous permettront de personnaliser entièrement la lecture et qui correspondent aux fonctions suivantes :

arrêt automatique

Augmenter ou diminuer le volume

égaliseur

Personnaliser la vitesse de lecture

Ajouter une liste de personnages de livres audio

enregistrer les signets

Activer le mode écran verrouillé

Smart Audiobook Player est une application entièrement gratuite et sans publicité qui vous offre sa version premium gratuitement pendant 30 jours. Passé ce délai, si vous souhaitez continuer à profiter de certaines fonctions de sa version payante, comme l’égaliseur, l’amplification du volume ou la personnalisation de la vitesse de lecture, vous devrez passer en caisse et effectuer un paiement unique de 2,09 euros, un montant que vous pouvez payer en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

