Ce sont les 6 bots Telegram les plus utiles au quotidien

Tirez le meilleur parti de Telegram avec ses 6 bots les plus utiles.

Malgré le fait que WhatsApp soit actuellement le client de messagerie le plus populaire, Telegram le surpasse en fonctionnalités, car il possède des fonctionnalités exclusives et peu connues telles que les bots, qui vous permettent de profiter d’outils supplémentaires dans l’application de messagerie sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit.

Nous vous avons récemment dit quels sont les meilleurs bots Telegram et comment vous pouvez trouver de nouveaux bots et maintenant nous venons vous recommander les 6 bots Telegram les plus faciles à utiliser et les plus utiles au quotidien.

Recherche d’images Yandex

@pic

Yandex Image Search est l’un des bots les plus utiles sur Telegram, car il vous permet de rechercher rapidement et facilement toutes sortes d’images dans n’importe quel chat pour les partager avec vos amis et votre famille.

Son fonctionnement est très simple : une fois le bot lancé, dans n’importe quelle conversation Telegram écrivez @pic suivi du mot anglais de l’image que vous souhaitez rechercher, par exemple @pic cat et ce bot vous montrera beaucoup d’images de chats que vous pouvez partager directement en accédant à celui que vous aimez le plus et en cliquant sur le bouton de confirmation qui apparaît en bas à droite.

Mon robot de suivi

@MonTrackingBot

Si vous effectuez habituellement de nombreuses commandes en ligne, Mi Tracking Bot vous sera très utile, car il vous permet de suivre de manière exhaustive l’état d’une commande sans avoir à quitter Telegram et est également compatible avec une grande variété de sociétés de livraison.

Pour utiliser Mi Tracking Bot, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Collez le numéro de suivi de la commande

Sélectionnez un alias pour cette commande

Une fois cela fait, le bot vous informera de toutes les nouvelles de l’état de la commande au fur et à mesure qu’elles se produisent et vous pourrez ainsi savoir quand arrivera le colis AliExpress que vous avez commandé il y a quelques semaines.

voix

@voicybot

Si tu reçois habituellement beaucoup de messages vocaux via Telegram Voicy, tu vas adorer car ce bot est responsable de convertir n’importe quel audio en texte, à la fois ceux que tu enregistres toi-même et ceux qui t’ont été envoyés par tes amis.

Pour commencer à utiliser Voicy, vous devez simplement effectuer ces actions :

Tapez la commande /language pour sélectionner la langue que vous utiliserez

Joignez le fichier audio que vous souhaitez convertir en texte dans le bot

Après avoir effectué ces étapes simples, Voicy vous montrera la transcription textuelle de la note vocale que vous y avez jointe.

ChollakoBot

@chollakobot

Ce bot vous permettra de suivre les prix de vos produits préférés sur Amazon Espagne, El Corte Inglés et MediaMarkt rapidement et sans avoir à quitter Telegram.

Pour utiliser Chollakobot, il vous suffit de coller le lien d’un produit de l’une de ces trois plateformes de vente en ligne suivi du prix que vous souhaitez payer. Dans le cas où vous n’indiquez aucun prix, ce bot vous avertira si le produit sélectionné réduit son prix actuel d’au moins 10 %.

De plus, si vous n’indiquez pas le prix, chaque fois que vous recevez un avis de baisse de prix, ChollakoBot vous demandera si vous souhaitez continuer à recevoir des notifications pour ce produit ou si vous préférez les désactiver.

PDFBot

@pdfbot

Si vous travaillez habituellement avec des fichiers PDF sur votre mobile et que vous êtes un utilisateur de Telegram, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer PDF Bot, un bot qui vous permet de créer, d’ouvrir et de modifier ces types de fichiers directement depuis l’application de messagerie.

Les principales tâches que vous pouvez effectuer avec PDF Bot sont les suivantes :

Créer des fichiers PDF à partir de messages texte

Extraire des images et du texte à partir de fichiers PDF

Convertir des fichiers PDF en images

Convertir des pages Web et des images en fichiers PDF

Compressez, fusionnez, prévisualisez, renommez, divisez et ajoutez un filigrane aux fichiers PDF

Robot d’alerte

@alertbot

Si cela vous arrive comme moi et que vous avez une mémoire de poisson, Alert Bot est exactement ce qu’il vous faut, puisque ce bot se chargera de vous rappeler les tâches que vous avez à faire.

L’utilisation de ce bot est très simple, car il vous suffit d’entrer la commande /alert suivie de l’heure après laquelle vous souhaitez recevoir le rappel et le texte d’alerte et d’appuyer sur le bouton d’envoi de message. Une fois cela fait, le bot vous confirmera que l’alerte a bien été enregistrée et vous communiquera son numéro d’identification.

