Apple et Samsung travaillent à inclure un thermomètre dans leurs prochaines montres intelligentes

Les futures smartwatches Apple et Samsung auront un capteur de température corporelle, mais ces wearables peuvent-ils vraiment remplacer les thermomètres ?

Les montres connectées ont beaucoup évolué ces derniers temps, devenant un accessoire indispensable pour de nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui souhaitent contrôler et améliorer leur santé.

Actuellement, ces appareils ont des capteurs de fréquence cardiaque pour surveiller le rythme cardiaque et des capteurs SpO2 pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang, mais dans un avenir pas trop lointain, ils auront également un capteur de température corporelle et une bonne preuve en est que les deux grands fabricants de smartwatch, Apple et Samsung travaillent déjà à inclure un thermomètre dans leurs prochaines smartwatches.

Les smartwatches du futur nous permettront de savoir si notre température monte

Comme le confirme le média Phone Arena, la prochaine montre connectée de la société basée à Cupertino, l’Apple Watch Series 8 disposera d’un capteur pour mesurer votre température corporelle.

En fait, le célèbre leaker Ming-Chi Kuo a récemment publié un fil sur Twitter, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il déclare que l’idée d’Apple était d’inclure cette fonctionnalité dans le modèle actuel, l’Apple Watch Series 7, mais finalement cela ne s’est pas produit parce que l’algorithme n’était pas assez bon.

(1/3)

Apple a annulé la mesure de la température corporelle pour Apple Watch 7 car l’algorithme n’a pas réussi à se qualifier avant d’entrer dans la phase EVT l’année dernière. Je pense que l’Apple Watch 8 en 2H22 pourrait prendre la température corporelle si l’algorithme peut répondre aux exigences élevées d’Apple avant la production de masse. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 1 mai 2022

Cela signifie que si Apple a fait évoluer cet algorithme à un point tel qu’il est capable de passer ses tests de qualité exigeants, il est fort probable que nous verrons les débuts du capteur de température corporelle dans l’Apple Watch Series 8 qui arrivera plus tard ce an.

De son côté, selon Kuo, Samsung travaille également à inclure un capteur de température corporelle dans la future Samsung Galaxy Watch 5, mais tout semble indiquer que le géant coréen n’a pas encore suffisamment développé son algorithme pour l’inclure dans ledit appareil et donc Par conséquent, votre nouvelle smartwatch n’aurait pas encore cette fonction.

Tout cela soulève une question : les smartwatches peuvent-elles remplacer un thermomètre ?

La réponse est non, du moins pour l’instant, car la capacité des smartwatches à mesurer la température corporelle centrale est limitée car elle est affectée par divers facteurs externes tels que la transpiration ou le stress et comme les smartwatches ne peuvent pas mesurer cette température directement avec leur matériel, elles sont forcées utiliser un algorithme pour estimer cette température.

Les 9 meilleures applications pour prendre la température et contrôler la fièvre

Par conséquent, les mesures de température effectuées avec une montre connectée ne correspondent pas à la température corporelle réelle, mais nous donnent simplement une estimation de celle-ci. En d’autres termes, les smartwatches du futur nous permettront de savoir si notre température augmente, mais nous devons continuer à utiliser un thermomètre pour obtenir une mesure précise.

Sujets connexes : Montres intelligentes