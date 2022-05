C’est le gadget le plus vendu et indispensable si vous partez en voyage en avion

Indispensable avant d’embarquer sur votre vol.

Le beau temps commence à s’éclaircir tous ces derniers jours et semaines de pluie. Avec le beau temps, l’idée de faire un voyage commence à avoir plus de sens. Et pour prendre un avion, il y a un élément que peu de gens prennent en compte, et dont ils ont besoin une fois à l’aéroport avant d’enregistrer leurs bagages : une balance à main.

Ce petit appareil nous sortira de plus d’une hâte. Une fois arrivés au comptoir d’enregistrement, notre valise est pesée par l’hôtesse. Si le poids tombe dans les paramètres de la compagnie aérienne, très bien, mais si vous êtes en surpoids, vous devrez payer un supplément assez élevé ou ouvrir vos sacs pour enlever tout ce qui reste et qui ajoute du poids, avec la perte de temps que cela prend.

Quels sont les avantages de cette balance manuelle

Dans tous les aéroports, il existe plusieurs bornes où vous pouvez peser vos bagages avant de les enregistrer en échange d’une somme d’argent. Si vous voulez économiser cela, vous n’avez qu’à vous rendre à l’aéroport avec vos sacs très lourds. Cependant, nous n’avons pas tous le temps ou nous ne nous souvenons pas de le faire et lorsque nous sommes devant le comptoir, il est déjà trop tard. Pour que cette situation inconfortable ne se produise pas, un pèse-bagages est idéal et il n’est pas cher du tout.

Cela nous fait gagner du temps avant d’embarquer.

Cela nous permet d’économiser de l’argent sur les balances des aéroports.

Cela nous évite l’embarras d’avoir à ouvrir la valise pour enlever un poids inutile devant des centaines de personnes.

Nous porterons le poids de chaque valise contrôlée au cas où nous devions ajouter plus tard d’autres éléments de notre voyage, savoir où les placer et où ne pas les placer.

C’est très simple à utiliser. Il fonctionne avec 2 ou 3 piles boutons et ne dispose que d’un bouton d’action pour allumer la balance. Nous placerons la poignée de la valise sur la poignée de la balance et nous n’aurons qu’à maintenir la valise en l’air. Dans une seconde, nous aurons le poids total de la valise sur le petit écran de l’appareil, avec deux décimales.

J’en ai un et je l’ai testé plusieurs fois en le comparant aux poids sur les bandes d’enregistrement à l’aéroport. Il est curieux de voir comment votre valise peut peser jusqu’à 1,5 kg de plus ou de moins sur un ruban que sur un autre chez différents opérateurs. Cette échelle est exacte, comme celle de votre salle de bain à la maison. Dans tous les cas, aucun opérateur ne vous facture généralement si vous dépassez 1 kg dans le poids établi par l’entreprise.

Il existe de nombreuses formes, tailles et qui résistent à des poids plus importants. Mais celui-ci que nous vous montrons ici aujourd’hui est le meilleur vendeur sur Amazon, ce doit être pour une raison. D’autres ont un crochet en métal pour accrocher la valise avant de la peser, je pense que ce système est plus sûr. Un autre, comme un modèle de chez Samsonite, est dépourvu d’affichage numérique et propose un modèle à aiguilles comme les balances plus classiques.

