Avez-vous un mobile Xiaomi? Vous pouvez donc nettoyer WhatsApp sans rien installer

Votre mobile Xiaomi dispose d’un nettoyeur avec lequel vous pouvez facilement nettoyer tous les fichiers WhatsApp que vous accumulez et qui sont inutiles. Vous pouvez donc l’utiliser.

Les mobiles Xiaomi disposent d’un nettoyeur WhatsApp qui permet de supprimer facilement tous les fichiers que vous accumulez depuis la plateforme de messagerie et qui ne vous sont plus utiles. Il est normal que, par paresse ou ignorance, nous ne supprimions pas tous les fichiers enregistrés dans cette application, avec la perte d’espace libre que cela implique.

Dans cet article, nous expliquons étape par étape comment vous pouvez utiliser ce nettoyeur WhatsApp, vous n’avez rien à installer. Ainsi, votre mobile sera beaucoup plus propre et vous pourrez utiliser cette mémoire pour enregistrer d’autres données utiles ou installer plus d’applications. Qui sait, peut-être que ce nettoyeur deviendra l’un de vos outils préférés sur votre smartphone.

Comment nettoyer WhatsApp sur votre mobile Xiaomi sans rien installer

Les mobiles Xiaomi se caractérisent par un grand nombre d’applications et de fonctions natives très utiles pour les utilisateurs. L’un d’eux est le nettoyeur Xiaomi, une application qui vous permet de nettoyer en profondeur votre appareil sans avoir à installer d’applications tierces.

Dans cette application, nous trouvons un nettoyeur spécifique pour l’application WhatsApp, l’une des applications que nous utilisons le plus dans le terminal. La chose la plus courante est que nous utilisons WhatsApp pour envoyer et recevoir des images, partager des notes audio et d’autres fichiers joints à l’application. Certains d’entre eux sont intéressants et nous voulons les garder, mais d’autres ne le sont pas.

Comment nettoyer le cache de votre mobile Xiaomi avec MIUI 12

Si vous ne savez pas quels paramètres ou dossiers visiter pour supprimer ces pièces jointes WhatsApp, ce nettoyeur analyse l’ensemble de votre appareil pour les trouver et les supprimer rapidement. Ensuite, nous voyons étape par étape comment vous pouvez utiliser cette fonction :

Ouvrez l’application « Sécurité » de votre mobile Xiaomi. Après l’avoir ouvert, faites défiler vers le bas et appuyez sur la section « WhatsApp Cleaner ». Vous le trouverez en haut à gauche du dernier bloc d’options. Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’application analyse tous les fichiers sur le mobile. Ensuite, vous pouvez entrer n’importe laquelle des sections dans lesquelles elles sont divisées : images, vidéos, audio, documents, GIF, fonds d’écran et messages vocaux. Sur la nouvelle page, choisissez si vous souhaitez supprimer tous les fichiers ou sélectionnez manuellement ceux qui ne vous intéressent plus.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, cette application contient des publicités, mais elles ne sont pas très gênantes lors de l’utilisation de ses fonctionnalités. Au-delà de ce détail, vous avez déjà vu qu’il est très facile d’avoir l’aide de ce nettoyeur WhatsApp. En quelques secondes seulement, vous aurez pu éliminer confortablement tous les attachements qui ne vous intéressent pas, récupérant tout cet espace qu’ils vous ont pris.

Sujets connexes : Xiaomi