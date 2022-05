5 astuces de Google lui-même parfaites pour planifier vos vacances

Planifier vos vacances peut être beaucoup plus facile si vous utilisez ces astuces de Google pour ses services Voyage et Vols.

L’été approche à grands pas, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour planifier vos vacances maintenant, au cas où vous prévoyez d’aller quelque part, bien sûr. Google veut vous prêter main forte pour préparer ces vacances très particulières, déjà si proches de la normalité tant attendue, alors pour cela il vous donne 5 astuces très utiles qui vous faciliteront la tâche.

Plus précisément, ces 5 astuces sont utilisées pour Google Travel, le service de l’entreprise qui vous aide à planifier vos voyages. Nous avons déjà utilisé ces « conseils » publiés sur son blog, nous pouvons donc vous dire qu’ils sont utiles pour trouver des vols au meilleur prix, pour réserver des hôtels au bon endroit pour vous et pour trouver d’autres points d’intérêt que vous ne pouvez pas ont connu.

Demandez à Google de vous avertir lorsque les prix baissent

Google Flights est l’outil développé par la société avec lequel vous pouvez rechercher des vols. Vous pouvez sélectionner la destination, la date, le nombre de passagers, voir quelles compagnies sont les moins chères et accéder à un grand nombre de filtres pour trouver précisément le vol qui vous convient le mieux.

Jusqu’à présent, Flights pouvait vous avertir par e-mail lorsque les prix baissaient à la date que vous avez sélectionnée. Cette fonctionnalité est toujours active, mais désormais, Google peut également vous avertir lorsque les prix des vols baissent à n’importe quelle date.

Si cela ne vous dérange pas de voyager à tout moment de l’année, vous pouvez activer ce suivi des prix utile. Voici les étapes à suivre :

Accédez à Google Flights. Entrez les données nécessaires à votre recherche et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Sur la nouvelle page, cochez la case « N’importe quelle date » qui apparaît sous les filtres. Ce faisant, vous verrez un avis confirmant que vous serez averti par e-mail lorsque les prix de cet itinéraire seront bas.

Découvrez d’autres destinations recommandées par Google

L’onglet « Explorer » de Google Travel peut également être d’une grande aide pour planifier votre voyage. Si vous ne savez pas quelle destination visiter, vous pouvez laisser Google vous suggérer des lieux d’intérêt à proximité de votre point de départ. Il vous suffit d’entrer votre destination et de toucher le cercle rose qui y apparaîtra, appelé « Rechercher à proximité ».

Ainsi, plusieurs destinations accessibles en voiture en quelques heures apparaîtront sur la carte. Si vous laissez la souris de l’ordinateur sur n’importe quelle fenêtre, les kilomètres que vous devez parcourir pour vous rendre à cet endroit apparaîtront également. Si vous cliquez sur cette destination, vous verrez ses lieux d’intérêt et les hôtels où vous pourrez séjourner.

Utilisez les nouveaux filtres de carte pour trouver le meilleur hôtel

Le moteur de recherche d’hôtels de Google Travel propose de nouveaux filtres qui vous aideront à trouver le meilleur hébergement pour vous. Il existe quatre filtres spécifiques : transports en commun, zones avec restaurants, lieux d’intérêt et zones avec commerces. Dans la section « Hôtels », vous n’avez qu’à entrer le lieu, la date et le nombre de personnes pour la réservation.

Ensuite, dans la partie supérieure gauche de la carte, vous trouverez une petite fenêtre verticale où se trouvent les quatre filtres dont nous parlons. Appuyez simplement sur celui que vous souhaitez appliquer pour l’activer et afficher les résultats sur la carte. Par exemple, si vous voulez voir les zones avec des restaurants sur la carte, appuyez sur le bouton et ils deviendront orange.

Si vous réduisez la carte avec le bouton au-dessus de ces filtres, d’autres bonnes options pour réserver l’hôtel apparaîtront sur la gauche. Par exemple, la fonction « Où loger », qui vous montre une comparaison des quartiers de votre ville de destination.

Découvrez des points d’intérêt à proximité d’un lieu précis

Sur cette carte, dans l’onglet « Hôtels », vous pouvez également vérifier les points d’intérêt proches d’une zone spécifique. Entrez l’adresse dans le moteur de recherche et activez l’onglet qui apparaît en bas de la carte, à côté de l’icône d’une personne qui marche. Cette fonction vous indique les lieux proches à pied que vous pouvez atteindre en 15 ou 30 minutes maximum, vous pouvez sélectionner vous-même la limite de temps.

Si vous cliquez sur l’icône, un menu d’options s’affiche dans lequel vous pouvez également sélectionner « En voiture », afin qu’il indique sur la carte les endroits où vous pouvez arriver en voiture à l’heure sélectionnée. Comme vous pouvez le voir dans les images suivantes, la zone est délimitée par un cercle bleu.

Par exemple, cet outil est utile lorsque vous allez à un concert dans une autre ville et que vous souhaitez trouver un hôtel à proximité. Entrez le nom du lieu où se déroule le concert et configurez que vous souhaitez rechercher des lieux situés à 15 minutes maximum à pied. De cette façon, les hôtels à proximité apparaîtront sur la carte et vous pourrez vous rendre confortablement au concert sans avoir à utiliser les transports en commun.

Enregistrez vos hôtels préférés pour les retrouver facilement

Une autre des astuces que Google nous donne pour nous faciliter la planification de notre voyage consiste à enregistrer nos hôtels préférés. Lorsque vous trouvez un hôtel qui vous intéresse sur Google Maps ou Google Travel, cliquez dessus et appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour qu’il soit ajouté aux éléments enregistrés dans vos plans de voyage.

Dans le menu « Hôtels », vous pouvez accéder rapidement à ces éléments enregistrés via le menu déroulant qui apparaît sur le côté droit de l’écran. Laissez la souris dessus et un onglet s’affichera dans lequel vous trouverez vos hôtels préférés ainsi que d’autres que vous avez vus récemment.

Comme nous pouvons le voir, Google dispose de services très utiles lors de la planification de nos vacances. D’un moteur de recherche de vols complet à des cartes avec toutes les informations sur les points d’intérêt, Google Travel est sans aucun doute une plate-forme que nous devons utiliser si nous voulons un voyage de 10.

