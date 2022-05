Découvrez les 8 meilleures applications pour créer des compositions de football

8 excellentes applications pour concevoir des compositions de football

Les amoureux du sport numéro un au monde, le football, sont toujours à la recherche d’applications et d’outils leur permettant de mieux analyser les tactiques et les formations à utiliser lors d’un match. Que vous soyez un fan qui souhaite créer votre onze idéal pour la Ligue des champions ou que vous souhaitiez simplement une application pour vous aider à vous aligner pour le match avec vos amis, vous devez consulter les 8 applications que nous avons pour vous.

Et le meilleur de tous, vous pouvez combiner les applications de cette liste avec d’autres applications pour voir les résultats et les statistiques des meilleures ligues du monde.

Top des meilleures applications pour créer des files d’attente de football

Comme nous l’avons déjà dit, que vous soyez fan, entraîneur, joueur, supporter ou journaliste, nous sommes sûrs que ces applications correspondent à ce dont vous avez besoin.

Programmation11

Nous commençons ce décompte avec une application spécialisée pour concevoir votre propre composition de football de manière simple et rapide, qui propose plus de 2000 maillots de football professionnels existants parmi lesquels choisir, avec différents stades et diverses options pour personnaliser votre équipe.

Lineup11 est une application gratuite, qui a la possibilité de partager la programmation de football que vous avez créée sur les principaux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Pour tout cela et plus encore, c’est l’une des applications les plus populaires de cette liste, la seule chose qui manque est que vous puissiez voir les jeux qu’elle contient, mais pour cela, vous avez ces 8 applications et elles sont gratuites.

TactiquePad

Il s’agit d’une application idéale pour les entraîneurs, les assistants, les analystes, les journalistes et les passionnés du beau jeu, avec laquelle vous pouvez créer des files d’attente, tenir des discussions pour élaborer des stratégies et communiquer des idées.

Avec une interface conviviale, ce tableau blanc peut être utilisé sur des tablettes, des smartphones et des ordinateurs. Il présente des graphiques haute définition parfaits pour développer des jeux possibles, l’analyse des matchs et des graphiques faciles à comprendre.

TacticalPad offre plusieurs options pour présenter des projets, ceci grâce au mode de multiples planches tactiques. Une application très complète.

Ma programmation

Une application qui permet la création de formations de football à montrer à vos amis, rapidement et facilement. Il sert à imaginer que vous êtes un entraîneur professionnel, à tester vos connaissances et vos compétences dans ce sport, à créer des jeux et à voir à quel point vous êtes bon. Bien que vous deviez d’abord étudier un peu ce qu’un manager de football devrait faire avec les meilleurs jeux de manager de football sur Android.

Avec My Lineup, vous pouvez créer votre propre équipe de football à partir d’une formation préfabriquée, car elle offre la possibilité de choisir les joueurs, les positions sur le terrain de jeu, les couleurs et de télécharger des photos pour chaque joueur. Les files d’attente peuvent être enregistrées pour une édition ultérieure. Si vous souhaitez débuter dans le monde du football, devenir entraîneur, cette application est faite pour vous.

Zone d’alignement

Concevez votre propre alignement de football où que vous soyez avec Lineup Zone, cette application est parfaite pour personnaliser entièrement votre propre équipe avec n’importe quel alignement de football. Vous pouvez personnaliser le nom de votre équipe, les couleurs, le nom et le numéro de chaque joueur ; En plus d’organiser les positions, il vous permet de sauvegarder l’alignement effectué sous forme d’image pour le partager ultérieurement.

Lineup Zone vous donne des stratégies de conception pour votre équipe de football, vous pouvez également visualiser les tactiques et la formation de l’équipe.

Tableau noir de football entraîné

Cette application est à la base un tableau simple mais numérique pour les entraîneurs de football, elle vous permet de dessiner votre système en quelques secondes, elle est idéale pour les entraîneurs de toute catégorie.

Avec ce tableau, vous pourrez préparer vos stratégies rapidement, améliorer les techniques et tactiques de chaque joueur, le seul problème avec cette application est que si vous ne payez pas un abonnement premium, vous ne pouvez pas faire grand-chose.

LineApp

Pour gérer des équipes de football, créer votre formation personnalisée et la partager avec vos collègues, cette application est excellente. LineApp vous permet de concevoir, modifier, enregistrer et partager des formations sur les principaux réseaux sociaux ou par e-mail.

Vous pouvez personnaliser le nombre de joueurs, choisir le type de formation, la couleur du maillot, le nom de l’équipe et plus encore. Vous pouvez également déplacer la position des joueurs sur le terrain, vous pouvez donc inventer de nouvelles formations qui ne sont pas dans l’application.

Tableau tactique de football

L’application vous permet de développer vos propres tactiques et jeux pour chaque situation de jeu, car elle offre des outils de travail avancés pour les utilisateurs les plus exigeants. Un autre point en sa faveur est son interface utilisateur intuitive, simple et rapide.

C’est sans aucun doute l’une des applications qui dispose de plus d’outils pour couvrir tous les détails de ce beau sport et pas seulement pour créer une gamme de base.

DTSports

Enfin, nous avons une application qui ne fonctionne pas seulement pour le football, car vous pouvez concevoir des compositions pour d’autres sports comme le basket-ball, le baseball, entre autres. Alors si vous êtes fan de sport en général, cette application sera l’une de vos favorites.

Il a une option pour partager l’administration des files d’attente afin que plus d’une personne puisse apporter des modifications à la même file d’attente et les modifications seront reflétées en temps réel sur tous les appareils, c’est parfait pour travailler rapidement et sans avoir besoin de se connecter .

