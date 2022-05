5 téléphones Xiaomi qui arriveront sur le marché cette année avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 1+

Toujours en attente du Xiaomi 12 Ultra, il semblerait que le géant de Haidian veuille animer ce second semestre avec jusqu’à 5 nouveaux smartphones (et un supplémentaire de Redmi) qui offriront le prometteur Snapdragon 8 Gen 1+.

À ce stade, nous savons tous que Xiaomi aime inonder le marché de nombreux modèles de smartphones parfois similaires et même destinés à un public similaire, même si la vérité est qu’en cette année 2022, le fabricant chinois l’a pris plus calmement sûrement forcé par les problèmes d’approvisionnement et les incertitudes géopolitiques.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’à Haidian, ils aient déjà leurs prochains téléphones phares opérationnels pour le second semestre 2022, et si toutes les rumeurs concordent, Xiaomi pariera sûrement à nouveau sur le meilleur de Qualcomm pour nous présenter aucun moins de 5 nouveaux téléphones, tous incorporant le chipset Snapdragon 8 Gen 1 avec le nom de famille « plus » à leur distribution électronique.

Les collègues de GizmoChina nous l’ont dit, qui a en fait publié ceci à la suite d’une fuite née dans le code source MIUI lui-même, où les prochains téléphones Xiaomi sont attendus avec un ensemble de puces encore inédit avec le code Qualcomm SM8475 que tout le monde identifie comme le Snapdragon 8 génération 1+.

Les références aux nouveaux appareils Xiaomi sont les suivantes :

Xiaomi 12 Ultra (thor)

Xiaomi Mi MIX Fold 2 (zizhan)

Xiaomi 12S (édition)

Xiaomi 12S Pro (licorne)

Xiaomi 12T Pro (Éphémère)

De plus, un modèle supplémentaire est également mentionné qui serait marqué dans ce cas comme Redmi, et qui répondrait au nom commercial de Redmi K50S Pro en maintenant une plate-forme matérielle similaire au Xiaomi 12T Pro (éphémère).

Ni Xiaomi, ni Huawei, ni Samsung et ni Apple : c’est la marque qui cartonne en Chine en ce moment

Parmi ces appareils, nous connaissons déjà le Xiaomi 12 Ultra et l’attendons depuis longtemps, avec un appareil photo superlatif soi-disant signé par Leica et tout le meilleur que Xiaomi pourra monter dans ce cours 2022 sur un smartphone, directement cherchant à rester sur le trône du marché dans la gamme la plus premium.

Des documents avaient été divulgués qui dataient de sa présentation du 10 mai, bien que sans annonces, il soit encore susceptible d’être retardé un peu plus longtemps.

Le chipset Snapdragon 8 Gen 1+ était attendu depuis longtemps avec un nouveau procédé de fabrication TSMC en 4 nanomètres, qui selon les experts est plus efficace et offre de meilleures performances que le procédé Samsung utilisé par le Snapdragon 8 Gen 1.

Concernant le Mi MIX Fold 2, on sait qu’il s’agira de la deuxième génération de pliables Xiaomi qui n’ont pas quitté la Chine pour l’instant, et qu’il apparaîtrait également en ce second semestre pour tenter de se développer sur un marché dominé par Samsung. d’une poigne de fer.

Enfin, nous parlerons de trois autres versions de la famille Xiaomi 12, qui dans ce cas élargiront le catalogue avec un chipset mis à jour et plus de puissance, présentant les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro à la fin de l’année, avec les frères Xiaomi 12T Pro et Redmi K50S Pro avec une conception un peu moins chère parmi les options les plus performantes.

Il convient de rappeler que ce Snapdragon 8 Gen 1+ est l’un des chipsets les plus attendus de ces derniers temps dans l’industrie, et c’est parce que le fabricant de San Diego semble changer le processus de fabrication en 4 nanomètres de Samsung pour celui de TSMC, selon les experts, est plus efficace et avec de meilleures performances nettes sans pénaliser la partie thermique, en gardant la chaleur générée à distance.

Quel Xiaomi acheter en 2022 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

Sujets connexes : Xiaomi