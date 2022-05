Appareil photo AMOLED 120 Hz, 108 MP et 67W : le nouveau Xiaomi "Pro" ça coule déjà

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est déjà sous les 300 euros sur Amazon. Si vous cherchez un bon smartphone pour l’avenir, procurez-vous celui-ci et économisez plus de 70 euros au passage.

Xiaomi propose généralement un bon nombre de mobiles au sein d’une même famille, et la série Redmi Note 11 ne pourrait pas être inférieure. Cependant, dans cet article, nous souhaitons uniquement vous parler du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, puisque son prix est déjà en train de baisser sur Amazon. C’est la version 6 Go + 128 Go qui se démarque dans une remise de plus de 70 euros, elle peut être à vous dès maintenant pour 297 euros.

C’est une belle opportunité de pouvoir acheter ce Redmi Note 11 Pro 5G pour moins de 300 euros, puisqu’il s’agit d’un smartphone très complet. De plus, dans le magasin Xiaomi, il reste toujours au prix conseillé de 369,99 euros.

On aime la qualité de son écran AMOLED 120 Hz, sa connectivité 5G, les photos de haute qualité qu’il obtient avec son appareil photo principal de 108 MP, et les performances spectaculaires de sa batterie de 5 000 mAh. Comme nous l’avons vu dans notre analyse du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, c’est une bonne option sur le marché pour plusieurs raisons que nous allons approfondir ci-dessous.

Achetez le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G avec plus de 70 euros de réduction

Xiaomi a mis beaucoup de soin dans la conception de ce Redmi Note 11 Pro 5G et c’est quelque chose qui s’en ressent bien. Il a un dos en plastique avec une finition mate qui permet aux empreintes digitales et à la saleté de coller facilement. C’est un mobile bien construit avec une bonne sensation de robustesse. Le modèle en vente sur Amazon est le gris graphite.

On le retourne pour retrouver un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, c’est un écran de qualité de par ses couleurs vives, son bon niveau de luminosité et le supplément de douceur apporté. par le 120 Hz. Il dispose d’un double haut-parleur et d’un port de 3,5 millimètres pour connecter vos écouteurs.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 695, avec beaucoup de puissance pour effectuer les tâches quotidiennes les plus courantes. De plus, il dispose d’un modem 5G intégré, ce qui signifie que ce Xiaomi est un bon achat pour l’avenir. Il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec la possibilité d’étendre ce dernier avec une carte microSD.

Il est temps de parler de l’un des joyaux de ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, la caméra arrière principale de 108 MP. Cet objectif est capable d’obtenir des captures de haute qualité, avec un haut niveau de détails et une large plage dynamique. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un macro de 2 MP à l’arrière, et d’un appareil photo de 16 MP à l’avant.

Une mention spéciale mérite la batterie de 5 000 mAh de l’appareil, qui ne souffre pas trop pour offrir jusqu’à deux jours d’utilisation. Il est également très important qu’il soit compatible avec une charge rapide de 67 W, il peut donc être chargé en un peu plus d’une demi-heure. Le chargeur 67W est inclus dans la boîte, vous n’avez pas à vous en soucier.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.