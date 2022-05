Les nouveaux écouteurs Sony sont entièrement filtrés : tous les détails du WH-1000XM5

La boîte du Sony WH-1000XM5 a fuité, ce qui révèle que ces écouteurs auront une autonomie plus faible que prévu, 30 heures, et seront compatibles avec Google Assistant et Alexa et avec la technologie 360 ​​Reality Audio.

S’il y a un fabricant qui s’est spécialisé dans la mise sur le marché d’écouteurs haut de gamme avec une grande qualité de fabrication et avec la meilleure annulation de bruit du moment, c’est Sony, comme nous avons pu le vérifier l’année dernière après avoir analysé à la fois les écouteurs serre-tête et le True Sans fil de la famille XM4.

Et bien voilà, un an après le lancement du Sony WH-1000XM4, on vient d’apprendre, grâce au médium 9to5Google, tous les détails du nouveau casque bandeau de la firme basée à Minato. C’est tout ce que nous offre le Sony WH-1000XM5.

Découvrez le nouveau Sony WH-1000XM5

S’il y a quelques jours, le design et certaines des fonctionnalités du Sony WH-1000XM5 ont été divulgués, l’utilisateur de Reddit u/Chez5160 a récemment publié une entrée sur le subreddit de Sony dans laquelle il a partagé trois images de la boîte de vente du Sony WH -1000XM5. de nouveaux écouteurs premium de la firme japonaise qui confirment certains de leurs détails, comme leur nouvelle esthétique, et en dévoilent d’autres qui n’avaient pas encore été révélés.

Ainsi, tout d’abord, ces images, que nous vous laissons sous ces lignes, confirment que les nouveaux écouteurs premium de Sony auront moins d’autonomie que prévu, puisque tout semblait indiquer que la batterie du Sony WH-1000XM5 pourrait durer 40 heures, mais aura finalement la même durée que les Sony XM4 restant à 30 heures.

L’emballage du boîtier Sony WH-1000XM5 révèle également que les nouveaux casques de la marque japonaise seront compatibles avec les deux assistants virtuels les plus populaires, Google Assistant et Alexa, et avec la technologie de son surround 360 Reality Audio qui était déjà disponible. dans ses prédécesseurs.

Ouais. Annonce le 12 mai

399 $

Les XM4 resteront pour 349 $ Aussi, de nouveaux LinkBuds 👇 LinkBuds S (écouteurs sans fil fermés)

Annonce le 18 mai

199 $ https://t.co/GPi3w87l3D – Jon Prosser (@jon_prosser) 5 mai 2022

Concernant la date de présentation du Sony WH-1000XM5, une récente fuite du célèbre leaker Jon Prosser indique qu’ils arriveront sur le marché le 12 mai pour un prix de 399 $, ce qui représente une augmentation de 50 $ par rapport au prix de sortie au marché du WH-1000XM4 qui était de 349 dollars.

