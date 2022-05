Google vient de corriger un grave bug Android, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte

Pendant plusieurs mois, Android a connu un grave bug, qui a amené une application préinstallée dans le système à consommer sans distinction le stockage du mobile, atteignant jusqu’à 20 Go occupés. Pire encore, cette application ne vous permettait pas de supprimer vos données et ne vous donnait pas non plus la possibilité d’être désinstallée.

Le problème a été signalé par un grand nombre d’utilisateurs, et des portails comme Android Central en ont fait écho.

Maintenant, des mois plus tard, Google a enfin corrigé le bug qui épuisait le stockage interne des appareils des utilisateurs du monde entier… bien qu’il n’en ait même pas averti.

La dernière version bêta d’Android corrige le problème de stockage.

Connu par certains utilisateurs sous le nom de « stockage fantôme », le bug a été causé par l’application « Phone and Messaging Storage » intégrée au système de certains appareils Android. Depuis le mois d’août de l’année dernière, des rapports ont indiqué que l’application occupait trop d’espace de stockage sur les terminaux.

Pendant des mois, certains des utilisateurs concernés ont partagé leurs commentaires avec Google. Cependant, ce n’est qu’en février de cette année que le bug a été corrigé par les ingénieurs de Google. Le patch qui met fin à l’erreur a finalement été implémenté avec Android 12 QPR3 beta 3. La version finale de cette édition d’Android devrait sortir début juin, ainsi que la mise à jour mensuelle d’Android correspondant à cette période.

Votre mobile tombe en panne ? Ainsi, vous pouvez découvrir ce qui ne va pas

Cependant, Google n’a pas détaillé la correction du bug dans le journal des modifications officiel de la mise à jour, donc Android Central dit qu’il n’est pas facile de déterminer que le bug a été corrigé, sauf en contactant Google directement.

Quoi qu’il en soit, le problème qui a touché un nombre important d’utilisateurs d’Android durant l’été 2021 a enfin été corrigé, et la solution devrait être étendue aux appareils au cours des prochaines semaines.

Rubriques connexes : Android