WhatsApp confirme que l’envoi de fichiers de 2 Go et de groupes de 512 membres sera disponible très prochainement

WhatsApp augmente la limite d’envoi de fichiers de 100 Mo à 2 Go et vous permet de créer des groupes plus importants jusqu’à 512 participants.

Hier était le jour choisi par WhatsApp pour annoncer, de la bouche de son PDG, Mark Zuckerberg, que les réactions aux messages étaient déjà disponibles pour tout le monde, mais ce n’est pas la seule nouveauté qui viendra bientôt, car dans une entrée récente de Son blog officiel, la plateforme de messagerie appartenant à Meta, a également confirmé que deux autres fonctionnalités seront disponibles très prochainement : l’envoi de fichiers de 2 Go et les groupes de 512 membres.

Récemment, nous vous disions que WhatsApp testait l’envoi de fichiers de 2 Go uniquement en Argentine et voilà que l’application de messagerie nous a confirmé que cette fonctionnalité sera disponible, très prochainement, dans le monde entier.

WhatsApp vous permettra d’envoyer des fichiers plus volumineux et de créer d’énormes groupes

Outre les réactions aux messages, WhatsApp a confirmé, hier, que très bientôt tous ses utilisateurs pourront envoyer des fichiers d’une taille allant jusqu’à 2 Go et, en plus, ces envois seront protégés par un cryptage de bout en bout. . Il s’agit d’une énorme augmentation par rapport à la limite précédente de seulement 100 Mo.

L’autre grande nouveauté sur laquelle travaille le client de messagerie, que le média spécialisé WABetaInfo a déjà avancé, est une amélioration qui permettra de créer des groupes plus importants, augmentant le nombre maximum de participants de 256 à 512 personnes, comme vous pouvez le voir dans image que nous vous laissons sous ces lignes.

Ces deux ajouts commencent tout juste à être déployés, ce qui signifie que vous ne les avez peut-être pas encore disponibles, mais ne vous inquiétez pas, vous les recevrez très probablement dans les prochaines semaines.

Dans tous les cas, si vous souhaitez profiter de ces fonctionnalités et d’autres fonctionnalités futures de WhatsApp avant tout le monde, nous vous recommandons de vous inscrire à son programme bêta.

