13 applications populaires que vous pouvez remplacer par leur version Web pour économiser de l’espace sur votre mobile

Vous souhaitez gagner de la place sur votre mobile ? Remplacez certaines de vos applications par des applications Web pour réduire l’espace qu’elles occupent.

Il existe de nombreuses méthodes différentes pour économiser de l’espace sur votre mobile. Cependant, l’un des plus efficaces consiste à désinstaller les applications de l’appareil lui-même. Et c’est qu’avec le temps, les applications sont devenues plus lourdes, en plus d’avoir besoin de plus en plus de ressources pour pouvoir fonctionner, soustrayant la capacité de stockage libre de nos appareils.

Bien sûr, il n’est pas toujours possible de désinstaller des applications, surtout si ce sont celles que l’on utilise fréquemment. Heureusement, il existe une alternative : les Progressive Web Apps.

Nous avons déjà parlé à plus d’une occasion des « PWA » ou applications web progressives, mais il convient de rappeler qu’il s’agit de pages web qui utilisent des techniques modernes qui leur permettent de ressembler beaucoup plus à une application native, offrant une expérience très proche de la d’une candidature. Par exemple, son icône apparaît sur l’écran d’accueil de notre mobile ou PC, et il est possible de recevoir des notifications, d’avoir accès aux ressources du système ou de partager des informations avec d’autres applications installées sur l’appareil.

L’un des grands avantages de ce type d’applications est qu’elles peuvent fonctionner avec des connexions Internet lentes ou instables, en plus de consommer beaucoup moins d’espace de stockage lors de l’exécution en utilisant la technologie fournie par le navigateur. La liste est composée d’applications répertoriées dans le vaste référentiel de « PWAs » Awesome PWA.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui collecter certaines des meilleures applications Web progressives que vous pouvez utiliser comme alternatives à certaines des applications mobiles les plus populaires actuellement.

Comment installer une application Web progressive

Les applications Web progressives sont multiplateformes. Puisqu’ils utilisent le navigateur pour s’exécuter, ils peuvent travailler sur n’importe quelle plate-forme, qu’elle soit mobile ou de bureau.

Sur les deux plates-formes, le processus d’installation d’une application Web progressive est le même. Vous n’avez qu’à suivre ces étapes :

Ouvrez la page de l’application dans le navigateur. Par exemple, AliExpress. Appuyez sur l’icône du menu du navigateur, généralement située dans le coin supérieur droit de l’écran et représentée par trois points. Choisissez l’option « Installer l’application » et attendez que le processus se termine. Revenez à l’écran d’accueil mobile. Vous verrez comment l’application apparaît là-bas ou dans le tiroir des applications système.

aliexpress

Le géant chinois des achats en ligne a une bonne application Web progressive qui peut complètement remplacer la version originale de l’application. Il possède pratiquement toutes les fonctions que l’on peut trouver dans la version complète de l’application AliExpress, avec l’avantage de consommer beaucoup moins de ressources système.

Google Apps

Certaines des applications les plus populaires de Google proposent également leur propre application Web progressive, avec à peu près les mêmes fonctionnalités que leurs versions complètes respectives.

Il est possible d’utiliser les applications Web Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Photos, Google Stadia et YouTube Music via le navigateur, ce qui nous évite d’avoir à installer la version complète de chacune des applications.

Photopea

Photopea est un éditeur d’images en ligne complet qui peut parfaitement être utilisé comme alternative à Photoshop. Une fois le Photopea PWA installé sur l’appareil, il peut être utilisé sans avoir besoin d’une connexion Internet.

goutte d’eau

Snapdrop fait partie de notre sélection d’applications Android trop belles pour être gratuites. De plus, il possède sa propre application Web progressive qui peut être utilisée sur n’importe quel appareil.

C’est une alternative à AirDrop qui permet de transférer des fichiers entre différents appareils connectés au même réseau, rapidement et extrêmement facilement.

Spotify

L’application Spotify d’origine est l’une des plus lourdes pouvant être installées sur nos appareils. Heureusement, il existe une version web très complète qui consommera moins de ressources mobiles et qui, en plus, a une interface pratiquement tracée.

Télégramme

L’application de messagerie alternative à WhatsApp la plus populaire qui existe possède également sa propre application progressive, avec un support pour les notifications, une interface soignée et pratiquement toutes les fonctions disponibles dans la version originale.

tinder

L’application de rencontres et de rencontres la plus populaire au monde possède également sa propre application Web progressive, parfaite si vous ne souhaitez pas que l’application complète soit installée sur votre téléphone.

Twitter

L’une des meilleures applications Web progressives que vous pouvez trouver est Twitter. Le réseau social a consacré une grande partie de ses efforts à offrir la meilleure expérience possible lorsqu’il est utilisé via le navigateur, et a réussi à construire une « PWA » multiplateforme de haute qualité.

Uber

Si vous n’êtes pas un utilisateur fréquent d’Uber, vous n’êtes peut-être pas trop intéressé par l’installation de l’application sur votre mobile. Pour cette raison, il peut être judicieux d’utiliser son application Web progressive, qui vous permet également de demander facilement des voyages.

