Les téléphones realme qui recevront la mise à jour vers Android 13

De nombreux téléphones de realme attendent toujours la mise à jour vers Android 12, et pourtant Android 13 est à nos portes.

La prochaine grande mise à jour d’Android arrive cet été, à commencer par les appareils de la série Google Pixel. Plus tard, les modèles des autres fabricants commenceront à recevoir la nouvelle version.

Nous avons déjà passé en revue les téléphones Xiaomi qui devraient recevoir Android 13, ainsi que les modèles Samsung qui devraient également le faire. Maintenant, nous nous concentrons sur le catalogue de la marque chinoise qui se développe le plus à l’échelle mondiale, et nous allons voir les téléphones realme dont la mise à jour vers Android 13 serait presque confirmée.

Mise à jour vers Android 13 pour mobiles realme : tous les modèles qui doivent être mis à jour

La mise à jour vers Android 13 pour les mobiles realme devrait arriver associée à realme UI 4.0, la nouvelle version de la couche de personnalisation de l’entreprise.

Bien que la marque n’ait pas commenté ses plans pour l’instant, elle devrait le faire dans les mois à venir, une fois que la version stable d’Android 13 sera déjà disponible.

Quoi qu’il en soit, connaissant la politique de mise à jour de la marque, et son historique lorsqu’il s’agit d’apporter les dernières versions d’Android sur ses appareils, on peut se faire une idée plus ou moins précise de ce à quoi s’attendre une fois le déploiement d’Android 13 commence parmi les modèles de son catalogue. Ainsi, nous avons préparé la liste suivante, avec les téléphones realme qui devraient être mis à jour vers Android 13 :

Realme GT Neo 3

Realme GT 2 Pro

realme gt 2

royaume GT

Realme GT Neo

Realme GT Édition Neo Flash

realme GT Neo2

Realme GT Neo2 Dragon Ball

Realme GT Neo 2T

Realme GT Master Edition

Realme GT Édition Master Explorer

realme 9 4G

realme 9 5G

Realme 9 SE 5G

Realme 9 Pro +

realme 9 pro

realme 9i

realme 8 pro

realme 8 4G

realme 8 5G

realme 8i

realme 8s 5G

Realme Narzo 30 Pro

realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30 4G

realme Narzo 30A

realme X7 Max

realme X7 Pro édition extrême

Realme V13

Realme V11

realme V25

realme Q3s

realme Q3

realme Q3i

realme Q3 Pro

La date d’arrivée d’Android 13 sur les téléphones realme est un mystère pour l’instant. Cependant, si nous devions parier, nous dirions que les modèles de la série GT seraient les premiers à se mettre à jour, à commencer par le realme GT 2 Pro, l’actuel fleuron de la société chinoise, avec un minimum de trois ans de mises à jour garanties.

