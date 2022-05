La nouvelle carte microSD de Samsung peut enregistrer du contenu pendant 16 ans d’affilée

La nouvelle microSD Samsung Pro Endurance peut fonctionner dans les conditions les plus extrêmes pendant 16 ans, conçue spécifiquement pour une utilisation continue dans les caméras de sécurité ou des applications similaires.

Nous avions constaté peu d’améliorations sur le marché de la mémoire pour les appareils mobiles, et que Samsung a publiquement reconnu dans ses résultats financiers du premier trimestre 2022 que ce sont ses activités de mémoire et d’écran qui ont mené la croissance du groupe, leur procurant d’énormes avantages en tant que fournisseurs principaux. composants pour de nombreux autres fabricants.

C’est peut-être que la simplification des connecteurs et des ports d’extension dans le haut de gamme nous avait fait oublier les cartes microSD, bien que Samsung continue de travailler avec ce type de mémoire pour nous présenter maintenant sa nouvelle génération Pro Endurance développée avec des applications d’utilisation continue à l’esprit comme les caméras de sécurité qui enregistrent 24 heures sur 24, ou encore les dashcams que certains véhicules à la pointe de la technologie tels que Teslas intègrent.

Ces nouvelles cartes mémoire microSD Pro Edurance ont été présentées sur le site de Samsung il y a quelques heures, promettant selon nos amis de xda-developers de rester en vie et de fonctionner sans problème jusqu’à 16 ans quel que soit le nombre de cycles de lecture/écriture. .

Samsung améliore non seulement ses appareils Galaxy, mais en tant que fournisseur majeur de composants pour de nombreux fabricants, il continue d’introduire des technologies innovantes comme ces nouvelles microSD Pro Endurance capables de fonctionner en continu jusqu’à 16 ans.

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Lo cierto es que Samsung parece preocupada con la durabilidad de sus dispositivos de almacenamiento, no en vano hace unos días que también nos presentaba su nuevo disco duro T7 Shield, un SSD con diseño rugerizado a prueba de golpes y capaz de funcionar también sin problemas durante beaucoup de temps.

Selon le fabricant sud-coréen lui-même, ces nouvelles cartes microSD sont spécifiquement destinées aux caméras de sécurité qui écrivent constamment sur la mémoire, ou à des applications similaires d’utilisation continue, pouvant fonctionner environ 140 160 heures ou jusqu’à 16 ans sans complications majeures.

Rappelons que les précédentes générations de haute durabilité de chez Samsung affichaient jusqu’à 43 480 heures d’utilisation, soit ce qui revient au même, environ 5 ans… L’amélioration est remarquable !

Samsung affirme qu’en plus des cycles de lecture et d’écriture continus, ces cartes Pro Endurance réussissent jusqu’à six tests de résistance supplémentaires, pouvant résister à l’immersion dans l’eau, à l’exposition aux aimants ou aux rayons X, aux températures extrêmes, à l’usure physique ou aux chutes.

Ce sont des dispositifs de mémoire destinés aux travaux les plus difficiles, presque comme des boîtes noires d’avion, capables de conserver les enregistrements intacts dans presque toutes les conditions raisonnables dans lesquelles nous voulons les utiliser.

De plus, bien qu’ils ne soient pas destinés à cela, les vitesses de fonctionnement sont également remarquables, avec jusqu’à 40 Mo/s contre les 30 Mo/s de la génération précédente, étant certifiés Classe 10, UHS-III et V30 pouvant gérer la capture de vidéo FullHD ou 4K avec des capacités maximales allant jusqu’à 256 Go.

Ces nouvelles microSD Samsung Pro Endurance sont mises en vente aujourd’hui sur les principaux marchés où opère le géant de Suwon, avec des prix commençant à 10,99 $ (10,42 euros) pour le modèle 32 Go jusqu’à 54,99 dollars (52,16 euros) que la carte avec la plus grande capacité de 256 Go coûte.

