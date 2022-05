Haut de gamme, Samsung et 2022 : ce spectaculaire mobile atteint son minimum historique

Le Samsung Galaxy S22 5G tombe à 765 euros sur Amazon, ce qui représente une remise de près de 100 euros. C’est son prix minimum historique en magasin.

Vous pouvez désormais vous procurer l’un des mobiles haut de gamme lancés par Samsung au début de cette année 2022 pour beaucoup moins d’argent. Nous parlons du Samsung Galaxy S22 5G, un mobile spectaculaire que vous aimerez particulièrement si vous recherchez un smartphone compact. Son prix d’origine est de 859 euros, mais en ce moment il chute à 765 euros sur Amazon.

Le modèle proposé est le noir, avec une esthétique élégante et pesant seulement 168 grammes, c’est une plume dans la main. Avec ce Galaxy S22 5G, vous pouvez profiter de l’un des meilleurs écrans du marché, d’excellentes performances et de photos de haute qualité. Au fait, vous économisez près de 100 euros sur l’achat et vous obtenez un excellent smartphone pour les années à venir.

Obtenez le Samsung Galaxy S22 5G au meilleur prix

Le Samsung Galaxy S22 5G est le mobile le plus compact de tous ceux qui composent la famille Galaxy S22. Il a une épaisseur de 7,6 millimètres, un poids de 168 grammes et un écran de 6,1 pouces, ce qui signifie que nous pouvons l’utiliser confortablement d’une seule main. Si vous n’aimez pas les « briques » si courantes sur le marché actuel, ce smartphone est un achat idéal. En plus, il est aussi très beau, on ne peut pas le nier.

L’écran est généralement l’un des points forts des téléphones Samsung, et ce modèle n’est pas différent. Il est équipé d’un panneau Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz. De plus, il est protégé par Gorilla Glass Victus+ Glass. C’est sur cette façade que se trouve le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons.

Le Samsung Galaxy S22 5G peut être à vous pour 765 euros, mais n’attendez pas que le prix augmente ou que les unités disponibles s’épuisent.

La puissance n’est à aucun moment un problème, car le processeur Samsung Exynos 2220 affiche toute sa puissance, quelle que soit l’activité que vous souhaitez effectuer. Le modèle en vente est celui avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, qui est livré avec One UI 4.1 basé sur Android 12. C’est un bon achat depuis longtemps pour plusieurs raisons : il a une connectivité 5G, un minimum de 4 ans de mises à jour du système et d’au moins 5 ans de mises à jour de sécurité.

Une autre caractéristique commune aux smartphones de la firme est la bonne qualité de leurs systèmes de caméras. Dans ce Galaxy S22 5G, vous pouvez utiliser un appareil photo principal de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP à l’arrière, tandis que des selfies de qualité sont assurés avec l’appareil photo frontal de 10 MP.

Quant à l’autonomie, le Samsung Galaxy S22 5G monte une batterie de 3 700 mAh qui ne souffre pas d’atteindre la fin de la journée avec une énergie lui permettant une utilisation normale. Il prend en charge une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W, mais n’inclut aucun chargeur dans la boîte. Pour profiter de cette charge rapide, il faut utiliser un chargeur que l’on a chez soi ou acheter le chargeur Samsung 25W, pour 12,45 euros sur Amazon.

