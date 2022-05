Samsung met à jour ses anciens téléphones avec 4 nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo Galaxy S22

4 fonctions des caméras du Samsung Galaxy S22 sont désormais disponibles dans les anciens modèles de l’entreprise.

Samsung a annoncé l’arrivée de certaines des fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S22 sur les modèles précédents de la famille Galaxy.

Bien que la société ait déjà apporté quelques nouvelles fonctionnalités de son S22 à des modèles plus anciens, la marque a maintenant décidé de commencer à mettre à jour les modèles de la famille Samsung Galaxy S21, pour introduire encore plus de nouvelles fonctionnalités qui ont fait leurs débuts aux côtés de sa dernière génération de produits phares.

De meilleurs portraits la nuit, plus de qualité dans les applications tierces et d’autres nouvelles qui arrivent sur le Galaxy S21

La nouvelle a été confirmée par Samsung via son forum officiel en coréen, où il a indiqué que le Galaxy S21 sera mis à jour très prochainement pour introduire quatre des nouvelles fonctionnalités incluses dans l’appareil photo Galaxy S22. Ce sont les suivants :

Mode portrait de nuit amélioré

Cadrage automatique amélioré

Prise en charge des extensions d’application d’appel vidéo et des effets de cadrage automatique

Améliorations de la qualité pour les applications de caméra tierces et les applications de médias sociaux

Mais les Samsung Galaxy S21 ne seront pas les seuls modèles à être mis à jour pour introduire ces fonctions. Samsung les apportera également au Galaxy Z Fold 3 dans les semaines à venir, y compris la prise en charge de l’application Camera Raw et la compatibilité du téléobjectif avec le mode « Pro » de l’appareil photo.

D’autres modèles plus anciens recevront également certaines des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le Galaxy Z Flip 3 sera mis à jour avec le cadrage automatique et les extensions dans les appels vidéo, ainsi que des améliorations de la qualité dans les applications tierces.

De leur côté, les Galaxy S20, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Note20 recevront les améliorations du mode portrait de nuit, et les Galaxy S21 FE, Z Fold 2 et Z Flip seront mis à jour avec les améliorations du mode de cadrage automatique.

Enfin, il est annoncé que les Galaxy S21 FE, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G/LTE recevront la prise en charge des extensions dans les appels vidéo, tandis que les Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z Fold et Galaxy Note 10 Lite prendra en charge les extensions dans les appels vidéo au cours du premier semestre de cette année.

Pour l’instant, seuls les Galaxy S21 ont commencé à recevoir la mise à jour dans certains pays d’Europe et en Corée du Sud. Les détenteurs du reste des modèles devront patienter encore un peu.

