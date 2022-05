Xiaomi lance un clavier mécanique rétro-éclairé et 100% configurable

Le nouveau clavier mécanique filaire de Xiaomi est doté d’un rétroéclairage LED, de deux types d’interrupteurs et d’un prix inférieur à 25 euros.

Si vous recherchez un nouveau clavier mécanique pour votre PC ou Mac, Xiaomi a lancé un nouveau modèle à prix réduit qui pourrait vous convenir parfaitement.

Bien que le clavier ait été présenté en Chine, il est probable que, tôt ou tard, il finira par atteindre les principaux magasins d’importation tels qu’AliExpress.

Le clavier en question a un format 104 touches, un rétroéclairage LED et un design minimaliste. Son prix d’échange est inférieur à 25 euros.

Deux types de « switches » et compatibles avec Windows et Mac

Le clavier mécanique filaire Xiaomi n’est pas le premier clavier mécanique publié par Xiaomi. L’entreprise a passé plusieurs années à essayer d’entrer dans ce segment avec différents modèles, et maintenant elle a choisi d’en créer un avec une apparence minimaliste, configurable et compatible avec les deux principales plates-formes de bureau. Tout cela, tout en gardant la philosophie des petits prix qui définit si bien la marque.

Il s’agit d’un clavier filaire, qui n’a pas de connectivité Bluetooth. Il est compatible avec Windows et Mac, et il est possible de l’acheter avec des interrupteurs verts ou rouges. Les premiers sont destinés à un public de joueurs, tandis que les seconds sont plus conçus pour ceux qui recherchent une expérience de frappe plus fluide et moins bruyante.

Il est disponible en noir, avec la touche « escape » en rouge. Cependant, il est possible de changer les « keycaps » facilement. De plus, il dispose de six niveaux de rétroéclairage et il est possible de configurer des combinaisons de touches personnalisées.

Le clavier a des dimensions de 426 x 122 x 38 millimètres et un poids de 943 grammes. Selon Xiaomi, il est prêt à supporter jusqu’à cinquante millions de frappes tout au long de sa durée de vie.

Xiaomi a mis le clavier en vente aujourd’hui, au prix de 169 yuans, soit environ 26 dollars ou 24 euros à changer. Cependant, lors de ses premiers jours de mise en vente, il sera possible de l’acheter au prix réduit de 149 yuans, soit un peu plus de 21 euros à changer.

