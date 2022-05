Selon le célèbre leaker Ross Young, le Pixel Notepad comportera un écran extérieur de 5,8 pouces.

Malgré le fait qu’à la fin de l’année dernière, certaines rumeurs laissaient entendre que le premier projet de smartphone pliable de Google aurait pu être annulé, tout semble indiquer que la société américaine travaille toujours pour mettre sur le marché son premier appareil à écran pliable.

Et une bonne preuve en est qu’une nouvelle fuite, qui a été partagée par le média GSMArena, révèle de nouveaux indices sur le Pixel Notepad, le premier mobile pliable de Google.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le bloc-notes Pixel

Nous vous avons récemment dit que le premier terminal pliable de Google s’appellerait le Pixel Notepad et aurait un design similaire à l’OPPO Find N et maintenant une nouvelle fuite du célèbre leaker Ross Young confirme que ce nouvel appareil du grand G aura un écran externe de 5,8 pouces.

Cette nouvelle fuite confirme que le Pixel Notepad aura un rapport d’aspect plus similaire à celui de l’OPPO Find N avec un corps large et court que celui du futur Samsung Galaxy Z Fold 4 qui devrait avoir un corps similaire à celui de son prédécesseur, plus étroit et plus haut.

Z Fold 4 et Google pliable auront des écrans pliables de taille similaire, mais l’écran de couverture de Google sera un peu plus petit à 5,8″. Cela devrait signifier qu’il aura un rapport d’aspect plus large que le Samsung 6,19″ Fold 4. En savoir plus sur notre conférence la semaine prochaine. – Ross Young (@DSCCRoss) 2 mai 2022

Au niveau matériel, le premier mobile pliable de Google devrait être équipé de la nouvelle puce Tensor, qui a fait ses débuts dans les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et d’un système de caméra hérité des anciens Pixels, puisqu’il aura avec un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, le Sony IMX363, et d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, le Sony IMX386, et d’une caméra frontale avec deux capteurs Sony IMX355 de 8 mégapixels.

Google a doublé sa part de marché aux États-Unis en un an : le Pixel est passé de 1 à 2 %

Ross Young ne confirme pas quand le Pixel Notepad sera officiellement présenté ni quel sera son prix, mais tout semble indiquer qu’il arrivera sur le marché à l’automne avec le nouveau Google Pixel 7 et qu’il aura un prix d’environ 1 400 dollars, environ 1 330 euros en échange.

Rubriques connexes : Google Pixel