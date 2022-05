Samsung présente le nouveau stockage UFS 4.0 ultra-rapide que le Galaxy S23 embarquerait

La première puce de stockage UFS 4.0 pourrait faire ses débuts sur le Samsung Galaxy S23 de l’année prochaine.

Bien que nous soyons encore à quelques mois de l’arrivée de la prochaine génération de smartphones haut de gamme, Samsung a voulu anticiper en annonçant l’une des technologies qui, très probablement, fera ses débuts avec les smartphones phares de la prochaine année 2023 : Technologie de mémoire UFS 4.0.

La compagnie a présenté aujourd’hui qui, disent-ils, est la solution de stockage flash universelle –UFS– la plus performante à ce jour, avec des vitesses pouvant doubler celles obtenues par la technologie UFS 3.1 utilisée dans la plupart des smartphones haut de gamme actuels.

Le stockage UFS 4.0 promet des vitesses allant jusqu’à 32,2 Gbps

L’entreprise assure que cette nouvelle solution de stockage est idéale pour les smartphones équipés de la connectivité 5G, qui nécessitent d’énormes quantités de traitement de données.

Y es que UFS 4.0 puede alcanzar un ancho de banda de hasta 23,2 Gbps por cada « canal », el doble que UFS 3.1.Por esa razón, Samsung sugiere que la tecnología también será adoptada en futuras aplicaciones de automoción, realidad aumentada y realité virtuel.

« Avec la V-NAND avancée de 7e génération de Samsung et un contrôleur propriétaire sous le capot, UFS 4.0 offrira une vitesse de lecture séquentielle jusqu’à 4200 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle jusqu’à 2800 Mo/s. »

En plus des améliorations en termes de performances et de bande passante, UFS 4.0 intègre également des avancées en termes de consommation d’énergie, grâce à une plus grande efficacité. Selon Samsung, les appareils équipés de ce type de puce pourront atteindre des vitesses de lecture allant jusqu’à 6 Mo/s par milli Ampère, ce qui représente une amélioration de 46 % par rapport à la génération précédente.

A tout cela, il faut ajouter un format très compact, avec des dimensions maximales de 11 x 13 x 11 millimètres. Quant à sa capacité, il y aura plusieurs variantes jusqu’à 1 To.

Samsung prévoit de lancer la production de masse de puces mémoire UFS 4.0 au cours du troisième trimestre de cette année. Par conséquent, bien qu’il soit peu probable que la prochaine génération de smartphones pliables de la marque intègre cette technologie, il est plausible que le Samsung Galaxy S23 de l’année prochaine soit le premier à faire ses débuts avec elle à l’intérieur.

Sujets connexes : Samsung