Célébrez le jour de Star Wars avec les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile

Célébrez Star Wars Day avec les meilleurs fonds d’écran de la saga pour votre mobile.

Star Wars ou également connu sous le nom de Star Wars, est l’une des franchises les plus importantes au monde. Son premier film, en 1977, fut sans aucun doute un succès complet, ce qui conduisit au développement de deux nouveaux films qui complétèrent la trilogie dite générale. A ce jour, les aventures créées à l’époque par George Lucas comptent plusieurs films, séries, bandes dessinées, livres, jeux vidéo et même une journée au calendrier.

Car en effet, ce lundi 4 mai c’est la journée Star Wars, vous savez déjà « Que la force soit avec vous ». Et comme chez Netcost-security.fr on adore les aventures des Jedi et des Sith et on adore la personnalisation sur Android, on vous laisse avec quelques fonds d’écran Star Wars pour que vous puissiez fêter le 4 mai prochain avec style.

Téléchargez les meilleurs fonds d’écran Star Wars pour votre téléphone Android

Star Wars a une histoire et une trame de fond très complexes. Le « lore » des films principaux, qui serait l’histoire des Skywalkers, n’est qu’un petit échantillon de tout l’univers Star Wars, et c’est que les bandes dessinées, les livres et les séries élargissent cet univers avec de nouveaux personnages vraiment intéressants. .

Les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile

Et où puis-je voir tous les films et séries Star Wars aujourd’hui ? Grâce à la plateforme Disney+, nous trouvons un total de 32 titres qui composent le catalogue de séries, films et spéciaux Star Wars, y compris bien sûr les récents Rogue One et Han Solo, ainsi que The Clone Wars et la série Star Wars Rebels . Alors bon, au cas où nous serions abonnés à ladite plateforme, nous avons déjà plein de divertissements pour ces jours-ci.

Mais méfiez-vous! Parce qu’il vous manquera sûrement des fonds d’écran de l’un des personnages les plus populaires de la franchise. Non non, on ne parle pas de Dark Vador, Luke Skywalker ou Jar Jar Binks, mais de Baby Yoda. Un personnage qui est apparu pour la première fois dans la nouvelle série The Mandalorian et qui est tombé sous le charme de tout le public grâce à son adorable apparence. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons également une compilation complète de petits fonds d’écran Yoda.

Et rappelez-vous, que la Force soit avec vous.

Sujets apparentés : Fonds d’écran