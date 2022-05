Ce sera le prochain best-seller de Motorola : un milieu de gamme abordable avec Snapdragon 695 et écran 120Hz

Le nouveau Moto G82 se positionnerait comme le meilleur smartphone milieu de gamme de Motorola, cherchant à devenir un nouveau best-seller avec un excellent rapport prix/performances.

Il y a quelques semaines, les plans de Motorola pour 2022 ont été divulgués dans l’environnement Lenovo, qui comprenait le lancement de pas moins de 19 nouveaux mobiles avec ce produit phare tant attendu qui lancera le capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels.

En tout cas, la fuite complète que nous traitons aujourd’hui ne parle pas de ce Motorola Frontier, mais d’un autre modèle qu’en Chine ils identifient comme Moto G82 et qui arriverait bientôt pour se positionner comme le smartphone le plus avancé de la coupe moyenne dans le Catalogue Motorola.

Nous parlons d’un mobile qui compléterait cette famille « 52 » de Motorola, qui a commencé à la mi-avril dernier avec le Moto G52 et qui dans ce cas présentera de bien meilleures références, ce qui devrait le placer parmi les mobiles avec les meilleurs rapport qualité prix.Du marché.

Comme nous l’ont dit les collègues de GSMArena, dans le code interne, il s’appelle Motorola Rhode 5G+ anticipant qu’il apportera effectivement la connectivité 5G aux utilisateurs moyens et aux budgets modérés, confirmant enfin le début d’une démocratisation attendue pour les réseaux de nouvelle génération.

De plus, nous verrons un chipset Snapdragon 695 signé par Qualcomm, avec trois options de mémoire au choix entre 4, 6 ou 8 Go de RAM, toutes avec 128 Go de stockage interne.

L’écran sera de haute qualité, avec la technologie pOLED et une résolution FHD + dans une taille de 6,55 pouces et avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz pour donner vie à Android 12.

L’ensemble sera alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 33 watts, ajoutant une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies à l’intérieur d’un trou dans la partie centrale supérieure du panneau et laissant un triple système jusqu’à 50 MP avec OIS et deux autres capteurs de 8 et 2 mégapixels, respectivement, l’ultra grand angle et le macro.

Cet hypothétique Moto G82 ressemble à un terminal très bien géré pour satisfaire un public moyennement exigeant, même si le pire est que nous ne savons toujours pas quand il sera présenté ni où en première instance.

Comme vous l’aurez vu sur les images, l’appareil a une finition moderne et attrayante, avec un design à motifs très accrocheur à l’arrière et une certification IP52 que les plus désemparés apprécieront, car il offrira une certaine résistance à la poussière et aux éclaboussures pour éviter les problèmes d’eau.

Pour compléter, en outre, Motorola a placé un lecteur d’empreintes digitales latéral, sans oublier le connecteur audio-jack de 3,5 millimètres pour les écouteurs, bien que le pire de l’appareil soit que pour l’instant nous ne connaissons pas les dates de présentation ou de lancement. ni quels marchés comptez-vous cibler en priorité… Il va falloir être vigilant !

