Google a doublé sa part de marché aux États-Unis en un an : le Pixel est passé de 1 à 2 %

La firme nord-américaine double ses effectifs dans son pays natal, tandis qu’Apple est la seule à ralentir.

Les ventes de mobiles aux États-Unis ont chuté de 6 % depuis l’année dernière, comme en témoigne un rapport publié par Counterpoint. Bien que la plupart des entreprises se soient développées, la chute de l’une des plus grandes a fait chuter le marché

La baisse des ventes d’Apple semble avoir contracté le marché en général, l’immense influence du constructeur californien est plus qu’évidente. Google, pour sa part, continue de croître sur le marché américain, bien qu’à un rythme lent.

Google double ses effectifs, Apple chute

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la plupart des grandes entreprises ont progressé par rapport à la même période en 2021. Cependant, Apple, le leader du marché nord-américain, s’est contracté en chutant de 7 %. L’iPhone 12 a été un énorme succès qui a fait passer l’ensemble du marché de fin 2020 à mi-2021, ce qui ne s’est pas répété avec l’iPhone 13.

Ce n’est pas que l’iPhone se soit vendu moins, en fait, plus d’appareils ont été vendus dans le monde que l’année dernière. Cependant, la poussée sur le sol américain n’a pas été aussi forte.

La part de marché de Google au cours du premier trimestre 2021 était de 1 %, alors qu’au cours des premiers mois de cette année 2022, elle a atteint 2 %. Elle a doublé sa présence, mais ce sont encore des chiffres très discrets pour une entreprise de sa taille.

L’une des croissances les plus importantes est celle de Motorola, qui a doublé sa part de marché à 12 %. C’est déjà le troisième constructeur du pays nord-américain, avec un avantage assez important sur TCL, quatrième firme avec 3 % des ventes. Samsung, deuxième du classement, a également progressé de 3 %.

Le marché mondial est en baisse, et il semble que tôt ou tard cela finira par toucher tous les constructeurs. Il est curieux qu’Apple souffre sur son propre terrain et non à l’échelle mondiale, mais cela semble être une question de temps avant qu’une récession générale ne se produise.

Rubriques connexes : Google Pixel