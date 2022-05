Faites fonctionner votre Xiaomi plus rapidement et consommez moins de batterie avec cette astuce simple

Voulez-vous que votre Xiaomi fonctionne mieux ? Avec cette astuce simple vous pouvez le rendre plus fluide ou le faire consommer moins de batterie.

Avec les dernières versions de MIUI, Xiaomi a concentré une bonne partie de ses efforts sur l’amélioration des performances de son système mobile via des corrections de bugs et des améliorations de performances. Cependant, de temps en temps, ils introduisent également de nouvelles options dans certaines des applications préinstallées dans MIUI, visant à améliorer l’expérience.

Dans l’une des dernières versions du lanceur MIUI, Xiaomi a introduit une nouvelle option, qui vous permet de changer le type d’animations du système, en pouvant choisir entre trois modes différents, ce qui peut aider à améliorer la fluidité et la vitesse du système, ou même économiser de la batterie.

Changez les animations de votre Xiaomi pour améliorer le fonctionnement du système

Le sélecteur de type d’animation a été inclus dans la version 4.37 du lanceur MIUI, disponible via APKMirror. Il s’agit d’une version du lanceur destinée aux appareils mis à jour vers MIUI 13, qui peut être installée manuellement en téléchargeant le fichier APK.

Une fois la dernière version installée, si les paramètres du lanceur sont accessibles via un appui long sur un espace vide de l’écran d’accueil et que l’icône d’engrenage est touchée, nous verrons qu’il existe une nouvelle option appelée « Taux d’animation ».

5 astuces MIUI que seuls les utilisateurs les plus avancés connaissent

Dans cette option, nous trouvons trois modes : Élégance, Équilibre et Minimaliste. Le premier maintient toutes les animations actives pour une expérience plus fluide et plus colorée, tandis que le second limite les effets visuels pour économiser la batterie et faire fonctionner votre appareil plus rapidement. En cas de choix de l’option « Balance », un équilibre entre fluidité et rapidité est maintenu.

Étant donné que la fonction fait partie du lanceur MIUI, elle est disponible sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO. Bien que pour l’instant il n’ait pas officiellement atteint les appareils, il devrait être disponible pour tout le monde dans les prochains jours. Sinon, vous pouvez toujours recourir à l’installation manuelle de la dernière version du lanceur et activer vous-même l’option que vous préférez.

Sujets connexes : Xiaomi