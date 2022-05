Le marché des tablettes est un duopole : seulement 1 tablette vendue sur 3 n’est pas Apple ou Samsung

Apple et Samsung dominent le marché mondial des tablettes avec une part de marché combinée de 60 %.

Les tablettes ont été reléguées au second plan ces derniers temps du fait de l’apparition de terminaux aux écrans de plus en plus grands et surtout du fait de l’irruption du marché des téléphones portables pliables, mais malgré tout, le marché des tablettes est toujours en plein essor, puisque de nombreux utilisateurs les utilisent régulièrement avec leur smartphone.

En ce sens, un récent rapport de la société d’études de marché Strategy Analiytics révèle que le marché mondial des tablettes est dominé par deux acteurs majeurs, Apple et Samsung, puisque seulement 1 tablette sur 3 vendues dans le monde n’est issue ni de l’un ni de l’autre. deux fabricants.

Voici comment le marché mondial des tablettes est aujourd’hui

Selon ce rapport de Strategy Analiytics, Apple et Samsung dominent le marché mondial des tablettes avec une part de marché conjointe de 60 %, ce qui signifie que 6 tablettes sur 10 vendues dans le monde sont des iPad ou des Galaxy Tab.

En se concentrant d’abord sur Apple, les livraisons d’iPad ont chuté de 6 % en glissement annuel au premier trimestre 2022, mais ont continué à dominer le marché mondial des tablettes avec 15,8 millions d’unités vendues. Grâce à ces chiffres, la part de marché d’Apple a augmenté de 1,7 %, représentant ainsi 39 % du marché mondial.

De son côté, Samsung a continué de dominer le marché des tablettes Android avec 8,2 millions d’unités vendues au premier trimestre 2022, subissant une baisse des ventes de seulement 1,2 % par rapport à l’année précédente. Malgré cette baisse, le géant coréen a augmenté sa part de marché de 1,8 point de pourcentage, portant ainsi sa représentation sur le marché mondial à 20 %.

Au-delà d’Apple et de Samsung, le troisième fabricant qui vend le plus de tablettes dans le monde, bien qu’avec des chiffres très éloignés de ces deux-là, est Amazon. Ainsi, le géant du shopping a vendu 3,7 millions d’unités de ses tablettes au premier trimestre 2022, ce qui représente une baisse des ventes de 1,3% par rapport à l’année précédente.

Malgré cette baisse, Amazon a réussi à augmenter sa part de marché de 0,8%, le plaçant ainsi juste derrière Samsung en termes de croissance, qui représente désormais 9% du marché total.

