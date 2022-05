Caméra et serrure : Xiaomi lance un kit intelligent anti-vol

Le nouveau pack de Xiaomi est parfait si vous souhaitez sécuriser votre maison contre les voleurs : il comprend une caméra de surveillance et une serrure intelligente.

Pour un peu plus de 200 euros à changer, Xiaomi offre la possibilité de sécuriser sa maison avec l’une des meilleures combinaisons d’appareils intelligents axés sur la sécurité que l’on puisse trouver dans le catalogue de la marque.

En Chine, l’entreprise a mis en vente un pack qui comprend l’une de ses meilleures caméras de surveillance et une serrure intelligente avec lecteur d’empreintes digitales, NFC et compatibilité avec Siri ou Google Assistant.

C’est le pack de sécurité que Xiaomi a mis en vente en Chine

Les deux produits qui composent le pack ne sont pas nouveaux. Il s’agit de la caméra de surveillance extérieure alimentée par batterie Mi Outdoor Camera de Xiaomi, déjà connue depuis longtemps, dont le prix d’échange est de 57 euros, avec enregistrement vidéo en résolution Full HD, mode nuit avec une portée allant jusqu’à sept mètres, détection de personnes, résistance à l’eau et à la poussière avec certification IP67 et prise en charge de l’audio bidirectionnel.

De son côté, le modèle de serrure intelligente inclus est le Mi Smart Door Lock 1S, dont le prix est d’environ 160 euros selon le taux de change actuel. De ce fait, le prix du pack vous permet d’économiser environ 15 euros par rapport à l’achat de chaque produit séparément.

À propos de la serrure, il faut dire qu’elle comprend sept méthodes de déverrouillage différentes, dont la détection d’empreintes digitales, le mot de passe, la clé temporaire, le NFC, le Bluetooth, le HomeKit et, bien sûr, la clé physique.

Étant donné qu’aucun des deux produits inclus dans le pack n’est officiellement vendu en Espagne, il ne semble pas que Xiaomi va mettre cet ensemble d’appareils en vente sur le marché européen. Cependant, il est possible que tôt ou tard, il soit possible de l’acquérir via les principaux magasins d’importation. En fait, la serrure intelligente et la caméra de surveillance extérieure peuvent être achetées séparément dans des magasins comme AliExpress, à un prix plus élevé que le prix officiel, oui.

