Vous n’utilisez pas les States et WhatsApp le sait : l’appli prépare un changement de design pour les hype

L’activité a été frénétique au sein de WhatsApp ces dernières semaines, l’application de messagerie appartenant à Meta n’ayant cessé d’inclure de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, comme une nouvelle version de son mode multi-appareils qui permet de relier deux mobiles à votre Compte WhatsApp ou un avis confirmant que vos conversations sont cryptées de bout en bout.

Eh bien, maintenant, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que WhatsApp prépare un changement de conception dans ses États pour leur donner du battage médiatique, car depuis l’application de messagerie, ils sont très conscients que vous ne les utilisez pas.

Très bientôt, vous pourrez voir les mises à jour de statut directement depuis la vue de chat

WhatsApp travaille à intégrer une nouvelle fonction dans ses États qui est déjà disponible dans une autre des applications de franchise de Meta, Instagram. Il s’agit de la possibilité de voir les mises à jour des États directement depuis la vue des chats privés.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, lorsqu’un contact publie une mise à jour de son statut, vous pouvez le voir depuis la vue de chat ou même depuis la recherche de chat et de message. Ainsi, si vous cliquez sur le chat vous pourrez accéder à la conversation avec ledit contact et si vous cliquez sur la photo de profil de l’utilisateur qui a publié une mise à jour de statut vous y accéderez directement.

L’objectif du lancement de cette nouvelle fonction est que les utilisateurs puissent accéder plus rapidement aux mises à jour de statut publiées par leurs contacts et ainsi les inciter à utiliser WhatsApp States.

Malgré le fait que la capture d’écran que nous vous laissons ci-dessus correspond à la version de bureau de WhatsApp pour MacOS, de WABetaInfo ils confirment que cette nouvelle fonction sera disponible, le plus tôt possible, dans les versions bêta de l’application pour iOS comme pour Android. Si vous souhaitez profiter à la fois de cette fonctionnalité et d’autres nouvelles fonctionnalités avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme bêta de WhatsApp.

