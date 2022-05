Notre hautement recommandé : ce milieu de gamme Samsung a tout pour vous offrir la meilleure expérience

Le Samsung Galaxy A53 a tout pour revalider le titre de best-seller. Si vous le souhaitez, profitez de la remise de 110 euros sur Amazon.

Le Samsung Galaxy A53 est l’un des nouveaux téléphones milieu de gamme de Samsung, lancé il y a un peu plus d’un mois. Nous vous l’avons déjà recommandé auparavant, mais nous profitons de sa baisse de 110 euros pour vous conseiller de l’acheter à nouveau, c’est un très bon téléphone. Concrètement, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A53, avec connectivité 5G, pour 339,92 euros sur Amazon.

Ce smartphone Samsung baisse de prix dans la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, qui a une valeur recommandée de 449 euros. En plus de profiter d’économies de 110 euros, vous obtiendrez un mobile avec un écran d’excellente qualité, de bonnes performances, une autonomie allant jusqu’à deux jours et un bon système de caméra. De plus, il est livré avec plusieurs nouveautés Android 12. Nous avons analysé ce Samsung Galaxy A53, nous allons donc vous dire ce que vous gagnez avec votre achat.

Achetez le nouveau Samsung Galaxy A53 avec une remise de 110 euros

Le Samsung Galaxy A53 est un mobile qui peut être utilisé confortablement d’une seule main, avec une épaisseur de 8,1 millimètres et un poids de 189 grammes. Le modèle proposé est noir, un ton discret et élégant qui ressort bien au dos avec une finition mate. Il est particulièrement important de noter qu’il a une protection IP67, c’est-à-dire qu’il peut durer jusqu’à 30 minutes immergé dans l’eau à une profondeur allant jusqu’à 1 mètre.

L’un des joyaux de ce mobile est l’écran Super AMOLED de 6,4 pouces, la résolution Full HD+ et le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre des images avec une excellente netteté, une reproduction des couleurs et cette fluidité apportée par le 120 Hz si important à l’heure actuelle. C’est sur cette façade que se trouve le lecteur d’empreintes digitales.

Vous n’avez rien à faire de spécial pour prendre le Samsung Galaxy A53 à 340 euros, il vous suffit de l’ajouter à votre panier sur Amazon.

Le processeur qui donne vie à ce Samsung Galaxy A53 est l’Exynos 1280, c’est-à-dire qu’il est fabriqué en interne. Il a suffisamment de puissance pour effectuer des tâches de base et, en plus, il dispose d’un modem 5G intégré. Ce terminal dispose d’un emplacement pour carte microSD avec lequel étendre le stockage interne et One UI 4.1 basé sur Android 12 comme système d’exploitation.

L’achat du Samsung Galaxy A53 vaut également la peine pour la qualité des images captées par ses appareils photo. Ils ont quatre objectifs à l’arrière : 64 MP principal, 12 MP ultra large, 5 MP macro et 5 MP capteur de profondeur. La caméra frontale, située dans le trou de l’écran, est de 32 MP et fournit également de bons selfies.

Le niveau ne baisse pas en matière d’autonomie, puisque la batterie de 5 000 mAh est capable d’offrir jusqu’à deux jours d’utilisation sans passer par le chargeur, un fait spectaculaire. Il prend en charge la charge rapide de 25 W, mais Samsung ne l’accompagne pas du chargeur correspondant. Par conséquent, vous devez en utiliser un que vous possédez déjà ou vous procurer le chargeur officiel Samsung d’une puissance de 25 W pour 12,45 euros sur Amazon.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.