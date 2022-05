Xiaomi met enfin à jour le lanceur POCO avec toutes ces nouvelles

Si vous avez un mobile POCO, vous pourrez très bientôt profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités grâce à la nouvelle version de POCO Launcher.

Après plusieurs mois sans aucune nouvelle, Xiaomi a mis à jour le lanceur mobile POCO vers la version 4.0.

Pratiquement depuis l’arrivée du premier smartphone POCO, le Pocophone F1, le POCO Launcher est l’un des signes caractéristiques des mobiles de la marque, offrant une expérience plus proche de ce que propose Android « pur », bien qu’il s’agisse d’un lanceur basé sur MIUI.

Désormais, avec la version 4.0, POCO Launcher a été mis à jour pour introduire un grand nombre de fonctionnalités différentes, qui peuvent être testées aujourd’hui en téléchargeant la dernière version disponible de l’application.

Nouvelles animations, menu horizontal des applications récentes et bien plus encore avec la version 4.0 de POCO Launcher

Comme expliqué dans Xiaomiui, la version 4.0 du lanceur POCO est basée sur la dernière version du lanceur MIUI, qui a été introduite récemment dans les téléphones Xiaomi et Redmi.

On retrouve donc des nouveautés comme de nouvelles animations pour l’ouverture et la fermeture des applications, ou encore la possibilité d’activer le format horizontal du menu des applications récentes.

Bien que certaines fonctionnalités aient également été supprimées, telles que la prise en charge des packs d’icônes tiers. Heureusement, il est toujours possible de modifier l’apparence des icônes via l’application « Thèmes » incluse dans MIUI.

La mise à jour introduit de nombreuses autres améliorations et modifications mineures, qui seront découvertes au fil des jours. Les propriétaires de mobiles POCO peuvent télécharger la mise à jour gratuitement via le Google Play Store, ou télécharger le fichier APK POCO Launcher 4.0 via APKMirror et l’installer manuellement.

