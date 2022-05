Ces 3 téléphones Xiaomi manquent de mises à jour

Le Redmi Note 7, le Redmi Note 7 Pro et le Redmi GO ne recevront plus de mises à jour du géant chinois.

Xiaomi dispose d’un très large catalogue d’appareils, parmi lesquels les smartphones se distinguent avant tout, ce qui signifie qu’au fil du temps, certains d’entre eux atteignent la fin de leur durée de vie utile et cessent de recevoir des mises à jour.

En ce sens, nous vous avons récemment dit quels sont les appareils Xiaomi et Redmi qui ne seront plus mis à jour vers une nouvelle version de MIUI, mais maintenant, grâce au média spécialisé Xiaomiui, nous venons d’apprendre que cette liste a été élargie avec trois nouveaux terminaux. Lisez la suite et découvrez ce qu’ils sont.

Plus de mises à jour pour Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro et Redmi GO

Xiaomi vient de mettre à jour sa liste de terminaux qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et, par conséquent, ne recevront plus de mises à jour avec l’inclusion de trois nouveaux appareils :

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Go

Ces trois terminaux ne recevront plus de mises à jour, ni MIUI, ni correctifs de sécurité, ni nouvelles versions d’Android, avec les risques que cela comporte au niveau de la sécurité.

Si vous possédez l’un de ces appareils et que vous souhaitez continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, vous avez essentiellement deux options : acheter un nouveau terminal ou flasher une ROM personnalisée basée sur la dernière version d’Android.

Si vous avez l’un de ces 21 téléphones Xiaomi, oubliez Android 12

La liste complète des mobiles Xiaomi et Redmi qui ne recevront plus de mises à jour est la suivante :

Les téléphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour

MI 1

MON 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

Remarque IM

MINote 2

MINote 3

MINote Pro

mélanger

mélanger 2

MON MAX

MON MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

mon tampon

MON Pad 2

MON Pad 3

MON Pad 4

MI Pad 4 Plus

MON MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MON MIX 2S

Édition explorateur MI 8

mélanger 3

MON MIX 3

UNITÉ MI 8

MI 9SE

mon jeu

Téléphones Redmi qui ne recevront plus de mises à jour

redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

redmi 5

redmi 5plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6Pro

Redmi 6A

redmi s2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi ALLER

