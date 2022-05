Google a créé de nouveaux emojis beaucoup plus minimalistes et, en théorie, plus utiles

Ces nouvelles émoticônes en noir et blanc de Google s’appellent Noto Emoji et leur caractéristique principale est la simplicité.

Les émoticônes sont devenues une forme de communication en soi, puisqu’il est possible d’exprimer des sentiments et des émotions uniquement avec des émoticônes sans avoir besoin d’utiliser du texte.

Pour cette raison, le catalogue d’emojis dont nous disposons s’agrandit de plus en plus, et, ainsi, après que WhatsApp a élargi son portefeuille d’émoticônes avec 107 nouveaux emojis, Google vient de créer de nouveaux emojis beaucoup plus minimalistes et théoriquement plus utile.

Tout comme les Noto Emoji, les nouvelles émoticônes minimalistes de Google

Google a récemment publié une entrée sur son blog de développeur dans laquelle il confirme la création d’une police emoji monochrome appelée Noto Emoji, dont l’objectif principal est de récupérer une partie importante de ce qui rendait les emojis si utiles dans le passé : sa simplicité.

Comme Jennifer Daniel, directrice créative de Google, l’explique dans cet article, au fil du temps, les emojis sont devenus de plus en plus détaillés et au lieu de représenter des concepts larges, des émoticônes de plus en plus hyperréalistes ont été conçues. Au départ, cela ne devrait pas être une chose négative, si ce n’était du fait que cela a provoqué l’exclusion d’autres concepts similaires sur votre clavier.

Pour cette raison, le géant américain veut se démarquer de la tendance réaliste actuelle, en créant une source d’emojis qui élimine tous les détails possibles et dont l’objectif est de « rendre les emojis » plus flexibles, représentant l’idée de quelque chose au lieu de ce qu’il est. c’est spécifiquement devant. » Par exemple, l’emoji de danse représente un type de danse spécifique, laissant de côté d’autres formes de danse telles que la salsa, la danse du ventre ou le boogie-woogie.

La création de cette source d’emojis n’a pas simplement consisté à redessiner les émoticônes de couleur en noir et blanc, puisque les drapeaux ne peuvent pas être convertis en noir et blanc car, par exemple, ceux de la Finlande et de la Suède ne seraient pas distingués. Pour cette raison, ce que Google a fait, c’est de les reconcevoir avec les codes de pays ISO à l’intérieur, car ceux-ci sont uniques pour chaque pays.

En ce qui concerne les emojis de personnes, comme dans certains d’entre eux, la couleur était un élément clé pour les définir, comme le teint de la peau ou la couleur des cheveux, et cela n’avait pas beaucoup de sens de remplacer la couleur par des marques ou des grains de beauté, le grand G a décidé de ressusciter le blobs mythiques pour représenter ces émoticônes.

Les blobs sont des émoticônes sympathiques et nostalgiques qui sont liées sans faire de distinction entre les sexes. Dans ce cas, fondamentalement, ce que Google a fait a été de récupérer son essence et d’améliorer les parties qui ne fonctionnaient pas :

« Nous avons pu ramener un peu de ce qui les rendait spéciaux tout en abandonnant les parties qui ne fonctionnaient pas. En particulier, les expressions faciales sur les blobs étaient très incohérentes, mais cela a été corrigé très facilement en noir et blanc mode » .

Ces nouveaux emojis proposent des modes clair et sombre et un type de police flexible, permettant aux caractères d’apparaître « clairs » ou « gras ».

Vous pourrez ainsi faire revivre les « blobs » mythiques de votre mobile Android

Noto Emoji est une police d’émoticônes open source, elle est compatible avec la dernière spécification Unicode 14.0 et compte 3 663 emojis au total. Ces nouveaux emojis sont désormais disponibles en téléchargement sur Google Fonts.

