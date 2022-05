Les ventes mondiales de mobiles ralentissent : seul Apple vend plus de mobiles qu’il y a un an

Les expéditions de smartphones ont diminué de 11 % par rapport à l’année précédente, mais Apple a augmenté de 8 % grâce à la demande pour l’iPhone 13 et l’iPhone SE 2022 récemment dévoilé.

Bien que la vaccination massive de la population nous ait permis de revenir à une apparente normalité, la crise économique dérivée de cette pandémie et la pénurie mondiale de puces ont fait ralentir et continuer de chuter les ventes mondiales de mobiles.

Eh bien, nous devrions plutôt dire que les ventes mondiales de smartphones ont chuté pour presque tout le monde, car Apple est le seul fabricant à vendre plus de téléphones qu’il y a un an.

C’est le marché mondial des smartphones aujourd’hui

Un récent rapport publié par la société d’analyse de marché Canalys révèle qu’au premier trimestre 2022, les livraisons mondiales de smartphones ont atteint 311,2 millions d’unités, soit 11 % de moins qu’à la même période de l’année précédente.

Si l’on ventile les données par marque, la seule qui vend plus que l’an dernier est Apple qui, avec 56,5 millions d’unités vendues, connaît une croissance de 8% par rapport à l’année précédente grâce à la demande pour l’iPhone 13 et le récent a présenté l’iPhone SE 2022.

Comme pour le reste des fabricants, Samsung continue de mener le classement des expéditions mondiales de smartphones avec 73,7 millions d’unités vendues, mais perd 4% par rapport à l’année précédente, Honor a dominé le marché chinois pour la première fois après sa séparation de Huawei et de Xiaomi. les ventes ont chuté de plus de 30 % en glissement annuel au Moyen-Orient et en Afrique au premier trimestre 2022.

Il reste très peu pour qu’un téléphone mobile sur trois dans le monde soit un iPhone

Selon les analystes de Canalys, les raisons de ce ralentissement sont multiples, mais, sans aucun doute, les plus importantes sont le niveau élevé d’inflation, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les restrictions dérivées du COVID-19 et la pénurie de puces dans le monde. Les prévisions sont cependant meilleures pour les mois à venir, car les pénuries de composants devraient commencer à s’atténuer, soulageant une partie de la pression des coûts sur les fabricants d’appareils mobiles.

