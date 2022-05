Xiaomi vient d’ouvrir le plus grand magasin de son histoire : plus de 2 000 produits et trois étages

Ce nouveau magasin Xiaomi occupe un espace de 1 000 mètres carrés, dans lequel vous pourrez trouver des produits tels que des smartphones, des téléviseurs intelligents ou des haut-parleurs intelligents.

Comme annoncé par le propre vice-président de Xiaomi, Lu Weibing, via le réseau social chinois Weibo, il y a quelques jours à peine, le géant chinois vient d’ouvrir le plus grand magasin de son histoire dans son pays natal.

Il s’agit d’un bâtiment de trois étages qui abrite plus de 2 000 produits de l’entreprise et est situé à Wanxianghui, sur la rue Zhongshan, dans la ville de Nanning, dans le sud de la Chine.

C’est le plus grand magasin Xiaomi de son histoire

Xiaomi vient d’ouvrir son plus grand magasin à ce jour en Chine, un bâtiment situé dans la province du Guangxi et qui occupe un espace de 1 000 mètres carrés divisé en trois étages. De plus, l’entrée dudit bâtiment est couronnée par une grande affiche numérique 3D qui annonce les produits les plus remarquables de la marque chinoise.

Au sein de ces trois étages, vous pourrez trouver plus de 2 000 produits du géant chinois tels que des smartphones, des téléviseurs intelligents, des haut-parleurs intelligents et de nombreux autres produits de l’écosystème Xiaomi. De plus, si vous effectuez un achat dans ce nouveau magasin, vous pouvez bénéficier d’une série de tirages au sort organisés à l’occasion de son ouverture et grâce auxquels vous pouvez gagner des produits tels que Redmi Buds 3 ou un XiaoAI Speaker Play One.

De plus, ce nouveau et gigantesque magasin Xiaomi offrira également un service après-vente complet pour les produits que vous avez précédemment achetés ou ceux que vous achetez directement chez lui.

Il faut se rappeler que la marque chinoise a commencé à vendre ses produits uniquement en ligne, mais, petit à petit, elle a commencé à ouvrir ses propres magasins physiques, d’abord en Chine puis dans d’autres régions comme l’Espagne. De toute évidence, la Chine est le pays dans lequel la présence physique de Xiaomi est la plus palpable, puisqu’elle compte actuellement plus de 10 000 magasins Mi Home dans son pays d’origine.

