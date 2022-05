L’USB-C n’est qu’un début : le difficile problème des chargeurs pour montres et bracelets intelligents

La solution au problème du chargeur universel dans les bracelets et montres intelligents ne passe pas par l’USB-C mais plutôt par la recharge sans fil.

Ces derniers temps, les wearables sont devenus si populaires que même les utilisateurs moins friands de technologie portent une smartwatch ou un bracelet intelligent au poignet, car cela leur permet de vérifier l’heure et de contrôler leur activité physique quotidienne.

Mais, l’un des principaux problèmes que rencontrent les utilisateurs de ce type d’appareil est que chacun a son propre connecteur et sa propre base de charge, de sorte que lorsque le chargeur du modèle précédent est changé, nous en valons déjà la peine

En ce sens, l’idéal serait que tous les fabricants de wearables acceptent de mettre en place un connecteur de charge universel, par exemple un port USB-C, mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, puisque le problème des chargeurs de bracelets et montres intelligents n’a pas de solution facile.

Le chargeur universel arrivera-t-il un jour aux wearables ?

On pourrait penser que la solution pour normaliser la charge des wearables est d’y intégrer un port USB-C, mais ce n’est pas faisable, car il n’y a pas assez d’espace interne pour cela, car tout cet espace est déjà occupé par le processeur. , batterie, stockage et capteurs.

Ainsi, tout semble indiquer que la meilleure solution possible à ce problème serait de normaliser la charge sans fil dans tous les appareils portables du marché, bien que cela ait également ses difficultés, car ceux-ci nécessitent des bobines plus petites et avec moins de puissance que les chargeurs que nous utilisons pour notre téléphones intelligents.

Une bonne preuve de la difficulté à fournir à toutes les smartwatches le même type de recharge sans fil se trouve dans le fait qu’il n’existe à l’heure actuelle qu’une seule smartwatch compatible avec la norme de recharge sans fil, la Huawei Watch GT 2 Pro.

En ce sens, il serait possible de fabriquer des chargeurs sans fil avec une taille personnalisée pour chaque smartwatch ou bracelet intelligent, mais ceux-ci ne fonctionneraient correctement que si toutes les marques portables intègrent des bobines de réception et de transmission de taille similaire dans leurs appareils.

Par conséquent, la solution à ce problème difficile pourrait être que les grands fabricants du secteur, Fitbit, Fossil, Garmin et Samsung, s’entendent et adoptent un format de charge sans fil commun pour leurs appareils portables.

Les perspectives que les fabricants de montres et de bracelets intelligents acceptent de mettre en place un chargeur universel ne sont pas très encourageantes, car, pour le moment, rien n’indique qu’ils y réfléchissent.

En effet, la situation actuelle leur profite, puisque, grâce à un chargeur propriétaire, les marques peuvent innover dans la conception de leurs wearables car elles n’ont pas à se soucier de la compatibilité du nouveau chargeur avec les modèles précédents.

De plus, le fait que chaque fabricant de montres et de bracelets intelligents ait son propre chargeur leur permet également de fidéliser leur clientèle, puisque si par exemple vous avez un chargeur sans fil de chez Samsung, lorsque vous devrez renouveler la smartwatch vous choisirez de achetez une autre Galaxy Watch au lieu d’opter pour un appareil concurrent.

Les meilleures montres connectées du marché : guide d’achat avec les 10 meilleurs modèles

La seule motivation que pourraient avoir les fabricants de wearables pour adopter un chargeur universel serait d’augmenter leurs profits en retirant les chargeurs des boîtes, ce que de grandes marques comme Apple ou Samsung ont déjà fait avec leurs smartphones.

Sujets connexes : Montres intelligentes