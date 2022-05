10 curiosités de Google Drive racontées par les employés de Google eux-mêmes

Ce sont les 10 curiosités de Google Drive que vous avez toujours voulu connaître.

Les services de stockage en nuage vous permettent de conserver tous vos documents, photos et vidéos en lieu sûr et l’un des plus populaires aujourd’hui est Google Drive, un outil qui vient d’avoir 10 ans, puisqu’il est sorti le 24 avril de la année 2012.

Pour célébrer le dixième anniversaire de son service d’hébergement de fichiers, le géant américain a publié un article sur son blog officiel détaillant les 10 faits les plus curieux sur Google Drive racontés par les employés de Google eux-mêmes.

Les employés de Google révèlent les 10 faits les plus curieux sur Google Drive

Pour célébrer les 10 ans de Google Drive, la firme américaine a demandé aux travailleurs qui ont fait partie de ce projet au cours de la dernière décennie de partager leurs souvenirs, anecdotes, curiosités et même quelques trucs pratiques avec tous les utilisateurs de ce service de stockage en nuage.

Avec toutes ces informations, Google a préparé une liste avec les 10 faits les plus curieux sur Google Drive, que nous détaillerons ci-dessous :

Lorsque Google Drive a été lancé, il n’était accessible que sur invitation et tous les employés recevaient des jetons, une sorte de laissez-passer numériques, qu’ils pouvaient partager avec leur famille et leurs amis. C’était une grande satisfaction pour eux de voir que les gens utilisaient cet outil sur lequel ils travaillaient depuis si longtemps. Au début, il n’était pas possible d’enregistrer des fichiers Gmail directement sur Google Drive, mais cela a été de courte durée, car les pièces jointes Gmail sont arrivées sur Drive en 2013, un an seulement après son lancement. Vous pouvez stocker de nombreux documents dans Google Drive, mais vous ne savez peut-être pas combien vous pouvez stocker dans chaque document : 1,02 million de caractères dans un document Google

10 millions de cellules ou 18 278 colonnes dans une feuille de calcul Google

100 Mo de données dans une présentation Google Slides L’icône originale de Google Drive avait le même design qu’aujourd’hui, sauf qu’elle était légèrement tournée sur le côté pour ressembler à un « D ». Mais comme elle ressemblait trop à l’icône Google Play Store, les employés de Google ont décidé de la faire pivoter vers le haut, car cela suggère que vous téléchargez quelque chose sur le cloud. L’accessibilité est l’une des principales priorités de Google, c’est pourquoi en 2014 Drive est devenu compatible avec les lecteurs d’écran, une fonctionnalité spécialement conçue pour les utilisateurs aveugles et malvoyants. Laura Mae Martin, experte en productivité chez Google, a partagé une astuce très utile pour gérer les images dans Google Drive : Allez sur Google Disque

Cliquez sur Nouveau puis sur Google Drawings (Google Drawings)

Copiez/collez, faites glisser, téléchargez ou importez l’image dans Google Drawings

Une fois cela fait, vous pouvez modifier l’image, la télécharger dans n’importe quel format et la partager comme n’importe quel autre fichier Drive Si vous avez trop de choses dans Google Drive, vous adorerez la nouvelle fonctionnalité des onglets de recherche, une fonctionnalité qui est arrivée sur le service de stockage en nuage en février de cette année et vous permet de trouver rapidement ce que vous cherchez en appliquant une série de filtres tels que le type de fichier dont il s’agit ou les personnes qui y travaillent avec vous, entre autres options. Une autre des priorités du grand G est la sécurité des données de ses utilisateurs et, pour cette raison, Google Drive dispose de fonctionnalités telles que des avertissements de fichiers suspects ou des étiquettes pour les fichiers sensibles. En 2021, Google Drive pour ordinateur de bureau a intégré la sauvegarde et la synchronisation, ce qui facilite l’accès aux fichiers depuis n’importe où et simplifie la gestion des fichiers et des photos. L’un des employés de Google nommé Darren qui, lorsque sa fille s’est mariée, l’organisateur de mariage a partagé avec eux toutes les photos du lien avec Google Drive.

Sujets associés : Google