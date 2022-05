Oubliez les clés sans crainte : cet accessoire innovant est tout ce dont vous avez besoin pour votre sécurité

Si vous faites partie de ceux qui oublient toujours les clés de leurs serrures, les serrures connectées sont faites pour vous. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces appareils innovants.

Les cadenas sont des accessoires que nous avons utilisés tout au long de notre vie pour protéger nos biens. Par exemple, nous les utilisons pour fermer nos casiers à la salle de sport, pour empêcher le vol de notre vélo ou pour fermer notre sac à dos de manière plus sécurisée. Pour les ouvrir, il faut toujours être accompagné de la clé correspondante, chose que les plus oublieux ne prennent pas du tout bien.

Pour eux, des cadenas intelligents sont apparus, qui peuvent être parfaitement déverrouillés même si vous oubliez les clés à la maison. Par exemple, ils peuvent être ouverts à l’aide de votre empreinte digitale et même via votre téléphone portable. De plus, les méthodes de déverrouillage traditionnelles telles que le mot de passe numérique sont également disponibles. Sans aucun doute, ce sont des accessoires très utiles pour votre sécurité, nous allons donc vous expliquer ci-dessous comment ils fonctionnent et vous recommander quelques modèles qui en valent la peine.

Serrures intelligentes : des appareils inconnus avec beaucoup d’utilité

Les serrures intelligentes ne sont pas très populaires sur le marché, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas utiles. Si vous faites partie de ceux qui ont toujours oublié ou perdu les clés du cadenas, ces malins sont faits pour vous. Selon le modèle, ils peuvent être ouverts avec une empreinte digitale, avec une application mobile ou avec la technologie NFC, c’est-à-dire des méthodes de déverrouillage que vous emporterez toujours avec vous.

En tant qu’appareils technologiques, ils sont alimentés par batterie, ce qui signifie qu’ils peuvent parfois manquer d’énergie. Lorsque la batterie est épuisée, ces méthodes innovantes dont nous avons parlé ne sont plus disponibles. Pour ces moments, ces cadenas intelligents conservent les méthodes traditionnelles : l’introduction d’un mot de passe numérique ou de la clé.

Mise en charge …

Les cadenas sont des accessoires qui doivent être préparés pour résister aux intempéries, aussi intelligents. De plus, ils doivent être résistants pour résister aux chocs et aux chutes. Toutes ces fonctionnalités sont présentes dans la serrure intelligente Xiaomi. Oui, le fabricant chinois propose également l’un de ces produits.

Connaissant le fonctionnement de ces gadgets, passons à la recommandation de plusieurs modèles. Nous avons sélectionné des cadenas intelligents de différents prix et caractéristiques, afin que vous puissiez choisir en fonction de vos besoins. Le premier d’entre eux est le Igloohome Smart Padlock, un cadenas étanche qui peut être déverrouillé via mobile via la connectivité Bluetooth. De plus, il permet la création de codes PIN temporaires et permanents.

Via l’application sur le smartphone, il est également possible de vérifier quand la serrure a été ouverte. Selon le fabricant, la durée de vie moyenne de la batterie est d’un an. Si vous souhaitez protéger votre sac à dos, votre vélo ou votre casier en toute sécurité, vous pouvez acheter ce cadenas intelligent d’Igloohome pour 129 euros sur Amazon.

Si vous cherchez quelque chose de plus abordable, vous pouvez également faire attention au cadenas eGeeTouch. Nous sommes face à un modèle avec une protection IP45 contre l’eau et le gel, et également résistant à la corrosion. Il peut être déverrouillé de différentes manières, du mobile à une balise NFC. Quant à l’autonomie, elle tient jusqu’à 7 000 cycles de verrouillage/déverrouillage, c’est-à-dire qu’elle peut durer environ 3 ans si vous l’utilisez environ 3 fois par jour.

Vous pouvez déverrouiller ce cadenas avec votre mobile, avec votre montre intelligente ou avec le tag NFC que le fabricant inclut dans la boîte. Si jamais vous avez besoin d’ouvrir la serrure et que vous êtes absent, vous pouvez facilement la déverrouiller à distance. Cette serrure intelligente eGeeTouch est au prix de 78,90 euros sur Amazon.

La serrure intelligente la moins chère dont nous voulons vous parler est la marque Yantan. Il a une protection IP65, une résistance à l’eau et peut être déverrouillé même avec une empreinte digitale. Il a une taille compacte et vous pouvez l’utiliser confortablement pour protéger votre sac à dos, votre sac, votre casier ou votre valise.

De plus, il a une conception résistante, ce qui en fait un produit durable. Quant à la recharge, elle se fait via le port USB situé sur la tranche inférieure. Si vous souhaitez vous procurer ce cadenas Yantan, vous pouvez le faire pour seulement 24 euros sur Amazon.

Si vous faites partie de ceux qui utilisent souvent des cadenas, mais que vous n’avez jamais essayé ces cadenas intelligents, vous pouvez les essayer pour voir s’ils sont aussi utiles qu’ils le paraissent. Ci-dessus, vous avez le choix entre plusieurs modèles, faites-le en fonction de vos besoins et de votre budget.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.