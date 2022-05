Ce merveilleux gadget vous laissera comme neuf après l’avoir utilisé

Si votre dos ou votre cou vous fait mal, n’arrêtez pas de souffrir et procurez-vous-en un.

Le week-end se termine et le travail nous a laissé le dos ou le cou en désordre. Il n’y a pas de meilleure sensation qu’un bon massage réconfortant et si nous pouvons aussi le faire nous-mêmes et avec peu d’effort, c’est beaucoup mieux. Un pistolet de massage est l’un des achats les plus recommandés si vous avez tendance à accumuler des tensions musculaires chaque semaine.

Les pistolets de massage sont l’une des meilleures inventions de ces derniers temps, avec les friteuses à air chaud. Il existe différents prix, selon le nombre de têtes, leur puissance ou leur bruit. Aujourd’hui, nous vous en apportons un que nous venons d’acheter et qui nous donne d’excellents résultats. De plus, il bénéficie aujourd’hui d’une grande remise et ne coûte que 69,99 euros (RRP 99,98 euros).

Corrigez vos problèmes musculaires pour 69,99 euros

Je vais résumer les caractéristiques les plus remarquables qui vous inciteront à en acheter un pour vous-même. Il dispose de 6 têtes différentes pour effectuer différents types de massages. Sa batterie vous offrira jusqu’à 8 heures d’autonomie avec une charge complète d’environ 4 heures. Il a jusqu’à 30 niveaux de vibration, une quantité que peu de pistolets de ce type peuvent atteindre. Il est très silencieux, avec un maximum de 45 dB de bruit. Et petit détail, il est livré avec une mallette de transport.

Les pistolets de massage peuvent être utilisés par soi-même, tant qu’ils se trouvent dans une zone musculaire accessible comme les jambes, les bras ou l’abdomen. Maintenant, si vous avez besoin d’un massage du dos ou du cou, il vaut mieux que quelqu’un vous aide.

Il dispose d’un écran tactile avec 3 boutons où nous choisirons la vitesse de fonctionnement. Nous y verrons à la fois la vitesse choisie et la batterie restante (de 0 à 10). Bien que son poids soit d’environ 1 kilogramme, il est très léger grâce à sa poignée ergonomique. La poignée réduit les vibrations de notre poignet grâce à sa fabrication en silicone haute densité.

La vitesse de ce pistolet passe de 1 800 oscillations par minute à 4 500 au niveau 30. Selon l’utilisation que vous allez lui donner, vous devrez choisir l’un ou l’autre niveau. Par exemple, si son utilisation est pour la relaxation musculaire après un entraînement intensif, je recommande d’utiliser des niveaux supérieurs à 20, et s’il est utilisé comme massage relaxant, utilisez les 5 premiers niveaux.

