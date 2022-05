Je recommande ce petit téléviseur intelligent Xiaomi pour un endroit très spécial

Vous devriez en avoir un joliment accroché au mur.

S’il y a bien un endroit où je vous recommande d’installer une télévision, surtout si elle est connectée, c’est bien dans votre chambre. Souvent on se jette sur le canapé à la maison pour regarder un film ou une série et on s’endort dans le salon. Quoi de mieux que de s’endormir dans son propre lit. Et si vous avez l’un des téléviseurs intelligents avec Android TV intégré, c’est bien mieux.

Accrocher une télévision intelligente au mur de votre chambre devant le lit est une excellente idée, j’ai un moniteur avec une Xiaomi TV Box connectée et c’est une excellente décision. Quand j’ai envie de regarder un film et que je sais que la journée a été longue et dure, je la mets au lit et je m’endors au meilleur endroit de ma maison.

Obtenez le Xiaomi TV pour moins de 200 euros

Xiaomi a un large catalogue de téléviseurs, tous avec Android TV intégré, mais un seul des modèles, ceux de 32 pouces comme celui que je recommande aujourd’hui, a une résolution de 720p. Ce n’est pas un problème, au contraire, il a une consommation d’énergie bien inférieure à celle d’un Full HD ou 4K, donc en nous endormant, nous consommerons moins d’énergie sans signification.

Le modèle Xiaomi, le Smart TV P1 32, dispose d’un panneau avec une résolution HD (1 366 x 768 px), Android TV 9.0 préinstallé et 8 Go de mémoire interne. Vous pouvez y installer les applications de base pour regarder du contenu en streaming comme Prime Video, Netflix ou Disney+, ainsi que d’autres applications radio comme TuneIn Radio ou celles avec du contenu à la demande de chaînes de télévision nationales comme RTVE ou Atresplayer.

Ce téléviseur dispose de 2 haut-parleurs de 5 W RMS chacun, parfaits pour mettre le volume à un niveau bas dans la chambre. Pour la tâche qu’il aura, nous n’avons pas besoin d’une puissance extrême ou d’une qualité sublime. Ses connexions nous permettent de connecter de nombreux appareils différents, mais nous n’en aurons pas besoin si nous n’utilisons que ses fonctionnalités intelligentes. Cependant, nous avons Bluetooth 5.0, WiFi 5, 3 HDMI, 2 USB, une entrée réseau Ethernet RJ45 et un port casque Jack 3,5 mm.

Pour l’accrocher au mur vous aurez besoin d’un support compatible VESA 100 x 100 mm, il existe différents types, à coller complètement au mur ou avec un bras extensible. Le poids de ce téléviseur n’est que de 3,9 kg sans la base, alors ne vous inquiétez pas si vous avez des cloisons sèches à la maison, elles tiendront.

