10 ans plus tard, je suis accro à ce jeu Android : je vais vous dire pourquoi

Moi qui ne suis pas du genre à jouer beaucoup avec mon mobile, je suis accro à un jeu qui est sur le Play Store depuis 2012. Je suis en retard, mais je vais vous dire pourquoi vous devez essayer.

Vous pourriez penser que je suis en retard, mais je viens de devenir accro à un jeu qui est sorti en 2012 et qui est populaire depuis de nombreuses années. Son nom est Hay Day et cela vous semble certainement familier, car il a déjà accumulé plus de 100 millions de téléchargements rien que sur le Google Play Store. Si vous ne le connaissez pas, je vous dirai que c’est un jeu gratuit dans lequel l’utilisateur est chargé de s’occuper d’une ferme avec de très nombreux éléments à prendre en compte.

Cela fait 10 ans depuis sa sortie, mais ce jeu continue de recevoir l’attention de millions de joueurs. Et ce n’est pas pour moins, car il sait se réinventer de temps en temps, proposant de nouvelles mécaniques, de nouveaux éléments à acheter et de nouveaux concours pour rivaliser avec les autres utilisateurs. Bref, bien que je sois en retard, Hay Day est devenu un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps chaque jour. Je vais vous dire pourquoi.

Hay Day, le jeu qui m’a rendu accro en plein 2022

Je dois commencer mon histoire en expliquant que je ne suis pas une personne qui joue habituellement beaucoup avec le téléphone portable. Hormis quelques titres comme Asphalt 9 : Legends, je n’aime généralement pas les jeux sur smartphone. Quand je le fais, j’ai aussi l’habitude d’arrêter au bout de quelques jours par manque d’intérêt.

Cependant, sur la recommandation d’un membre de la famille, j’ai décidé d’essayer ce Hay Day il y a quelques semaines, et j’y joue toujours. La raison principale est la mécanique du jeu, qui me fait jouer plusieurs fois par jour pour relever les défis que j’ai en attente -par exemple, terminer un navire de commande-, collecter les récoltes déjà terminées et commander la création de nouveaux aliments.

Hay Day : trucs et astuces pour tout obtenir beaucoup plus rapidement

De plus, au fur et à mesure que vous jouez, vous recevez des points d’expérience qui sont utilisés pour passer à un nouveau niveau et, de cette façon, accéder à de nouveaux bâtiments de nourriture et de production. Par conséquent, plus vous travaillez, plus vous accéderez facilement et rapidement aux nouveaux éléments que nous voulons tous obtenir. Bien sûr, pour acheter des animaux et des bâtiments, nous avons besoin d’argent, ce qui nous ramène à passer des commandes et à d’autres types de défis, comme le derby de quartier, car ce sont les plus grandes sources de revenus.

Ce quartier mentionné est également une bonne méthode pour partager le jeu avec d’autres utilisateurs. Vous pouvez rejoindre d’autres joueurs pour vous entraider. Par exemple, si vous avez besoin de certains produits pour le bateau, vous pouvez en parler à vos voisins pour les revendre. C’est là qu’intervient la boutique : chaque utilisateur a la sienne et c’est un bon outil pour gagner de l’argent.

La ferme n’est pas seulement la zone que nous voyons au début du jeu. Au fur et à mesure que nous avançons dans le niveau, nous pouvons débloquer d’autres zones, telles que la zone de pêche ou la ville. Bien sûr, il existe des éléments de décoration qui vous permettent de donner votre propre style à la ferme. Les diamants jouent également un rôle important, une sorte de monnaie avec laquelle nous pouvons remplir certaines fonctions exclusives, comme faire avancer la préparation des aliments.

En bref, Hay Day a réussi à me rattraper car c’est un jeu simple, mais très divertissant, qui vous met continuellement au défi de relever de nouveaux défis. De plus, il peut être joué parfaitement sans avoir à dépenser d’argent à tout moment, il est accessible en ce sens. D’autre part, c’est aussi un point en faveur du fait que nous n’avons pas besoin d’un mobile avec beaucoup de puissance pour pouvoir jouer.

