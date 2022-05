9 astuces d'application Google recommandées par... Google

Tirez le meilleur parti de l’application Google avec ces 9 astuces proposées par Google lui-même. Sans aucun doute, cette application est utile pour bien plus que vous ne le pensez.

L’une des applications préinstallées sur votre mobile Android est Google, bien que vous n’en tiriez sûrement pas le meilleur parti. C’est du moins ce que pense Google, puisque l’entreprise a publié 9 astuces pour l’application Google avec laquelle ils veulent que nous profitions de tous les outils qu’elle propose -il n’y en a pas quelques-uns, nous vous en avons déjà parlé-.

Si vous n’avez pas cette application sur votre mobile ou votre tablette, vous pouvez la télécharger dès maintenant entièrement gratuitement via le lien précédent. Profitez-en, nous vous laissons quelques secondes pour attendre que vous le téléchargiez sur votre appareil. Une fois installée, vous pourrez découvrir les astuces suivantes recommandées sur le blog de Google pour profiter de toutes les fonctionnalités de l’application.

Nous avons quelques spoilers pour vous : vous pouvez facilement traduire des textes, recevoir de l’aide pour vos devoirs de mathématiques ou jouer avec ses outils d’Intelligence Artificielle.

Recherche avec du texte et des images en même temps

Avec l’application Google, vous pouvez effectuer une recherche avec texte et image en même temps. Cela peut vous sembler idiot, mais, comme l’explique Google, cela peut être très utile lors de la recherche d’un vêtement. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour rechercher un sweat-shirt dans la couleur exacte que vous souhaitez. Voici les étapes que vous devez suivre :

Ouvrez l’application Google. Cliquez sur le bouton Objectif, représenté par l’icône de l’appareil photo. Téléchargez la photo que vous souhaitez rechercher dans votre galerie ou prenez-la directement avec l’appareil photo de l’appareil. Une fois que vous avez téléchargé l’image, faites défiler vers le haut et cliquez sur le bouton « Ajouter à votre recherche » qui apparaîtra en haut du nouvel écran. Ajoutez le texte que vous souhaitez rechercher à côté de l’image, par exemple « jaune ». De cette façon, vous pouvez rechercher une image avec du texte afin que la recherche soit plus précise.

Utilisez votre voix pour rechercher

Une autre fonctionnalité de Google est celle qui permet d’utiliser Google Assistant directement depuis l’application. Une fois que vous l’ouvrez, il vous suffit d’appuyer sur le bouton du microphone pour ouvrir la communication avec l’assistant. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, même l’utiliser pour savoir quelle chanson joue -je le fais souvent-.

Si vous avez des doutes sur le titre d’une chanson, elle n’a plus besoin d’être jouée en arrière-plan, vous pouvez rechercher une chanson simplement en la fredonnant ou en la sifflant. Si vous ne vous entendez pas très bien avec le clavier de votre mobile ou de votre tablette, cette fonction peut être très utile lors de vos recherches.

Restez à jour avec vos sujets favoris

Cette application vous donne également accès à Google Discover, un carrousel d’actualités que le site vous montre en fonction de vos centres d’intérêt. Grâce à ce fil d’actualités, vous pouvez vous tenir au courant de vos sujets favoris. Si quelque chose ne vous intéresse pas, vous pouvez en informer Google afin qu’il ne vous montre plus d’articles sur ce sujet ou cette chaîne en particulier.

De cette façon, vous pourrez personnaliser le contenu qui apparaît sur cette page très utile. Mais comment accéder à Google Discover ? Eh bien, vous le trouverez dès que vous ouvrez l’application Google, sous la barre de recherche. Il vous suffit de faire défiler vers le bas pour trouver plus de nouvelles. Si vous cliquez sur le bouton à trois points qui apparaît à côté de chaque carte, vous trouverez un menu d’options avec lequel vous pouvez dire à Google si vous n’êtes pas intéressé par ce type de contenu.

Numérisez vos textes manuscrits

Lens est un outil de l’application Google dont vous pouvez tirer parti. En plus de rechercher du texte et de l’image en même temps, cette loupe sert également à numériser les textes que vous avez sur papier, même s’ils sont manuscrits. Par exemple, il peut être utile de transférer la liste de courses sur le mobile en quelques secondes seulement, sans avoir à taper le nom de tous les produits.

Pour transférer du texte vers votre mobile ou votre ordinateur, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Google sur votre mobile. Appuyez sur Objectif, avec l’icône de l’appareil photo, sur le côté droit de la barre de recherche. Tapez sur « Rechercher avec l’appareil photo ». Dans le carrousel d’options en bas, appuyez sur « Texte ». Dirigez l’appareil photo vers le texte que vous souhaitez numériser et appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo. Une fois le texte enregistré, appuyez sur « Sélectionner tout ». Ensuite, choisissez si vous souhaitez copier le texte dans le presse-papiers de votre mobile (« Copier le texte ») ou le transférer sur votre ordinateur (« Copier sur un ordinateur »).

Traduire des textes dans votre langue

On ne bouge pas de Lens, car cet outil développé par Google peut aussi vous aider lorsque vous êtes face à des textes dans des langues que vous ne connaissez pas. Sans aucun doute, c’est une fonction clé lorsque vous voyagez dans des pays avec des langues que vous ne parlez pas, car tout ce que vous avez à faire est de sortir votre téléphone portable de votre poche et de prendre une photo pour savoir ce que le menu de un restaurant, les règles d’un musée ou les horaires du métro.

Selon Google, Lens peut traduire dans plus de 100 langues différentes, en plus de vous montrer par audio comment les mots ou les phrases sont prononcés lorsque vous en avez besoin. Voici le processus à suivre pour traduire avec Lens :

Ouvrez l’application Google sur votre mobile. Appuyez sur Objectif, avec l’icône de l’appareil photo, sur le côté droit de la barre de recherche. Tapez sur « Rechercher avec l’appareil photo ». Dans le carrousel d’options en bas, appuyez sur « Traduire ». Concentrez l’appareil photo sur le texte que vous souhaitez traduire et prenez la photo. Découvrez ce qu’il y avait dans le texte et choisissez parmi les options que Google vous propose ci-dessous, comme écouter le texte ou le sélectionner pour le transférer dans le presse-papiers de votre mobile.

Passer des appels ou envoyer des messages

Avec l’application Google, vous pouvez également passer des appels ou envoyer des messages à vos contacts, sans passer par l’application téléphone ou l’application de messagerie. Pour ce faire, vous devez ouvrir l’application en question et appuyer sur le bouton du microphone qui apparaît à droite de la barre de recherche.

Lorsque vous êtes déjà en contact avec Google Assistant, vous pouvez lui demander d’appeler ou d’envoyer un message à un contact spécifique. De plus, vous pouvez lui demander de l’envoyer via WhatsApp et même de dicter son contenu.

Obtenez de l’aide pour vos devoirs de mathématiques

Nous revenons à Lens pour vous parler d’une autre des merveilleuses fonctions de cet outil. Plus précisément, cela vous aidera dans vos devoirs. Oui, vous lisez correctement, Lens peut également vous aider à résoudre les devoirs bloqués. Pour utiliser cet outil, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Google sur votre mobile. Appuyez sur Objectif, avec l’icône de l’appareil photo, sur le côté droit de la barre de recherche. Tapez sur « Rechercher avec l’appareil photo ». Dans le carrousel d’options en bas, appuyez sur « Devoirs ». Concentrez-vous sur les devoirs avec l’appareil photo et appuyez sur l’obturateur pour prendre la photo. Découvrez la solution et, si vous le souhaitez, copiez-la dans le presse-papiers.

Plongez dans le monde de l’Intelligence Artificielle

Avec l’application Google, vous pouvez également vous immerger pleinement dans le monde de l’intelligence artificielle. Comme nous vous l’avons déjà dit, l’entreprise a travaillé avec la réalité augmentée pour vous permettre de voir des animaux en 3D avec votre mobile. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez l’application Google. Recherchez le nom de l’animal que vous souhaitez voir en 3D. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option « Voir en 3D », juste en dessous de l’onglet avec les informations de l’animal en question. Appuyez sur le bouton « Afficher dans votre espace ». Concentrez votre caméra mobile sur le sol afin que l’application détecte la surface sur laquelle l’animal apparaîtra. Après quelques secondes, la figure 3D apparaîtra juste là.

Remplissez les formulaires plus rapidement

Enfin, Google nous donne une autre recommandation lors de l’utilisation de son application. Il consiste à enregistrer nos données personnelles pour pouvoir remplir les formulaires d’achat beaucoup plus rapidement. De cette façon, lorsque vous irez acheter quelque chose, vous n’aurez pas à ressaisir votre adresse ou votre numéro de téléphone, il vous suffira d’accepter l’option « Remplissage automatique » pour que les informations soient remplies automatiquement.

Si certaines des fonctionnalités mentionnées ci-dessus ne sont pas disponibles sur votre appareil Android, il vous suffit d’attendre un peu plus longtemps pour les recevoir. Une fois que vous les avez, n’hésitez pas à les utiliser, vous avez déjà vu que l’appli Google est plus utile qu’on ne l’imaginait.

Sujets associés : Google