Grand jeu en vue : Warcraft Mobile sera présenté le 3 mai

Et après des mois de rumeurs, Blizzard a enfin fixé une date pour la présentation de Warcraft Mobile, qui ne nous fera pas trop attendre puisqu’il nous dévoilera tous ses secrets dans quelques jours… Mardi prochain, le 3 mai !

Nous étions redevables aux responsables d’Activision Blizzard Inc., le géant californien du jeu vidéo qui intègre Activision (Call of Duty, Guitar Hero, etc.), Blizzard Entertainment (World of Warcraft, Diablo, StarCraft, etc.) et King (Candy Crush Saga), qui seront sans aucun doute deux des titres les plus importants du cours 2022 pour les plateformes mobiles, et la vérité est qu’il semble que nous les rencontrerons enfin tous les deux très bientôt, car avec quelques jours de différence, ils ont révélé à nous de Santa Monica les dates de présentation et d’atterrissage des deux jeux.

Nous parlons bien sûr de Diablo Immortal, qui sera présenté le 2 juin sur iOS et Android, et maintenant aussi du très attendu Warcraft Mobile, qui après des mois de rumeurs et de commérages fixe enfin sa sortie pour le 3 mai prochain. 2022 pour le plus grand plaisir des fans de la saga.

Et oui, les amis, nous n’aurons pratiquement rien à attendre car la présentation aura lieu mardi prochain, dans seulement 3 jours, à 19h00 heure espagnole et sera ouverte sur Internet, vous pourrez donc découvrez tous les détails du titre mobile World of Warcraft simplement en suivant les instructions que vous trouverez dans le lien suivant :

Rejoignez-nous pour la révélation d’un nouveau jeu mobile se déroulant dans le #Warcraft Univers. 3 mai

10h HP

https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp —World of Warcraft (@Warcraft) 28 avril 2022

La vérité est que nous attendions depuis longtemps que l’univers Warcraft atteigne les plateformes mobiles avec un titre conçu, conçu et développé à 100% pour les smartphones, même si le pire est certainement que nous ne savons pas du tout comment Blizzard abordera ce gameplay à partir de smartphones à écran tactile dans sa franchise populaire.

En fait, nous ne savons pas quel type de jeu ils vont nous présenter, bien que nous ayons confirmé qu’avec Diablo Immortal, ils nous apporteront une expérience multijoueur qui nous permettra d’explorer le monde de Sanctuary comme jamais auparavant.

Nous verrons ensuite ce qu’ils nous ont préparé avec World of Warcraft, nous sommes déjà impatients, car si quelqu’un a su garder des secrets, ce sont les développeurs d’Irvine, qui n’ont même pas publié de détails supplémentaires dans leur déclaration officielle :

L’univers de Warcraft continue de fasciner les gens du monde entier avec des expériences passionnantes et un gameplay immersif, qui sont également les principes fondamentaux sur lesquels World of Warcraft et Hearthstone sont construits. Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau jeu mobile où les héros d’Azeroth seront à portée de main, et nous avons hâte que vous y jouiez.

