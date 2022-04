Un youtuber a transformé un Xiaomi 2019 en une bête de jeu

Le youtubeur chinois Geekerwan a réussi à transformer un Xiaomi Mi 9 en un puissant smartphone de jeu.

Les smartphones de jeu ont un design saisissant, un matériel très puissant, un système de refroidissement efficace et des boutons supplémentaires pour améliorer votre expérience de jeu, mais est-il possible de créer son propre mobile de jeu avec un ancien mobile ?

Jusqu’à présent, nous ne pouvions pas répondre à cette question avec des faits, mais récemment, un youtubeur chinois populaire a réussi à transformer un Xiaomi 2019 en une bête de jeu. Lisez la suite et découvrez comment il l’a fait.

Voici le Xiaomi Mi 9 « Gaming Edition » créé par le youtuber Geekerwan

Le célèbre youtubeur chinois Geekerwan a acheté un Xiaomi Mi 9 d’occasion, avec un dos cassé, pour 700 yuans, environ 100 euros à changer, et après avoir apporté une série de modifications tant au niveau matériel qu’au niveau logiciel, il l’a transformé en un véritable smartphone de jeu.

Le Xiaomi Mi 9 est un modèle idéal pour mener à bien cette transformation, car il s’agit d’un appareil peu coûteux doté d’un processeur puissant, le Qualcomm Snapdragon 855, et soutenu par une communauté très large et active.

La première étape de la transformation du Xiaomi Mi 9 en mobile de jeu consistait à augmenter l’autonomie de ce terminal, car la batterie d’origine de 3 300 mAh du Mi 9 n’allait pas suffire. Pour ce faire, il a ajouté deux autres batteries de même capacité à l’appareil, dotant ainsi le terminal d’une batterie de 9 900 mAh. Cela a obligé Geekerwan à modifier le logiciel du mobile pour détecter la nouvelle taille de la batterie.

L’étape suivante consistait à overclocker et survolter le Snapdragon 855, ce qui n’a pas trop de difficulté, car en flashant le noyau de l’appareil, il est même possible « d’overclocker » l’écran pour qu’il fonctionne avec des fréquences d’images (FPS) supérieures à la ceux d’origine.

À ce stade, il était nécessaire de créer un système de refroidissement, car le Xiaomi Mi 9 n’était pas optimisé pour résister à une chaleur extrême. Pour ce faire, le module de caméra arrière a été retiré et un dissipateur thermique équipé d’un ventilateur de 40 mm a été placé à sa place. Mais comme il fallait alimenter ce ventilateur avec la nouvelle batterie triple qui y avait été mise, il fallait aussi ajouter une carte convertisseur pour réguler le courant et fournir au ventilateur une sortie 5V. Dans cette section, Geekerwan a décidé d’aller plus loin et a également ajouté des commutateurs au terminal pour contrôler la vitesse du ventilateur.

Enfin, un boîtier SLA imprimé en 3D a été créé pour abriter ce monstre de jeu et un support universel à utiliser avec une manette de jeu.

Xiaomi a enfin lancé le produit dont nous rêvions tous : sa nouvelle manette Bluetooth est incroyable

Dans les tests effectués par ce youtuber, jouant au jeu Genshin Impact avec les paramètres graphiques maximaux et avec le Xiaomi Mi 9 sans modification, il a atteint un taux moyen de 39 images par seconde et après la transformation, dans les mêmes conditions, il a atteint une cadence moyenne de 50 images par seconde.

